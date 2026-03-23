UGT FICA pide medidas efectivas para paliar la brecha generacional en el sector automovilístico

Archivo - Fábrica de Stellantis en Zaragoza - JAIME GALINDO. - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha alertado sobre el peligro de no dar soluciones reales a la persistente brecha generacional que afecta a los trabajadores jóvenes de España y ha apuntado que sectores como el de la automoción pueden ser una oportunidad para los trabajadores de menor edad en un contexto marcado por un mercado de trabajo con una alta tasa de desempleo juvenil.

Ante esta situación, UGT FICA ha reclamado la puesta en marcha de medidas efectivas que faciliten la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, fomentando la contratación juvenil como vía para reducir la desigualdad, rejuvenecer las plantillas y asegurar el empleo cualificado y con derechos.

Entre otros, el sindicato ha reclamado que herramientas como el contrato relevo manufacturero aplicado en el sector automovilístico deberían consolidarse como una medida de carácter permanente, estable y para toda la industria del automóvil, sin tener que depender, como hasta ahora, de prórrogas temporales que obedecen a decisiones políticas de tipo circunstancial.

En esta línea, la federación considera que, aunque esta iniciativa ha contribuido a reducir el desempleo juvenil y a estabilizar el nivel de empleo en la industria automovilística, es necesario llevar a cabo un mayor esfuerzo por parte de las instituciones.

Por ello, ha instado tanto al Gobierno como a los distintos grupos parlamentarios a dejar de lado políticas de empleo horizontales y adoptar medidas concretas dirigidas a revitalizar el relevo generacional.

Entre las propuestas adicionales, UGT FICA plantea también la reducción de las cotizaciones sociales durante un periodo de dos años para aquellas empresas que contraten a personas trabajadoras jóvenes para incentivar su acceso al mercado de trabajo.

"Los jóvenes no deben ser considerados como meras cifras o parte de las estadísticas, sino como trabajadores y trabajadoras reales que forman parte del presente y que requieren oportunidades laborales dignas para consolidar el futuro", ha expresado UGT FICA.