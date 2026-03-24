UGT reconoce avances en la negociación del convenio de Renault pero cree que "falta más salario"

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha reconocido "avances" en la negociación del nuevo convenio colectivo de Renault que ve "en el camino adecuado" pero ha considerado que "falta más salario" ya que la empresa sólo ha accedido a aplicar el IPC + 1% en 2026 mientras que 2027 y 2028 se quedarían sólo con el IPC.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, UGT ha reconocido los movimientos de la Dirección de la Empresa pero ha insistido en que aún son "insuficientes" para poder llegar a un acuerdo para el que el sindicato reclama una apuesta "decidida" por la salud laboral y por el bienestar de los trabajadores con la "necesaria" climatización de las naves y con mejoras de los ritmos y de las condiciones de trabajo.

UGT también exige mejores condiciones sociales, como continuar con la Fundación como está en el convenio y con el sorteo de vehículos para empleados y con mejoras en las actuales condiciones de compra y de renting.

El sindicato se ha negado a realizar cambios en el actual convenio en cuanto al anexo de movilidad y ha explicado que, tras varios recesos, los representantes de los trabajadores han abogado por avanzar sobre los puntos presentados en su plataforma en cuanto a flexibilidad y bolsa de horas y salario, lo que motivó una nueva intervencción de la empresa que destacó la "voluntad de acercamiento".

Entre las modificaciones planteadas por la empresa destaca ampliar el plazo de preaviso de bolsa al viernes anterior "siempre que sea posible"; convocar bolsa de forma equitativa entre los turnos "siempre que sean equivalentes" y no aplicar bolsa de trabajo en sábado "siempre que esté precedido por viernes festivo".

UGT ha informado de que la empresa ha accedido a hablar sobre el coeficiente de absentismo aplicando mismo criterio en descanso como trabajo pero que no está en disposición de rebajar el límite anual de sábados de trabajo, a lo que añade que Renault sigue insistiendo en la necesidad de convocar por horas y no por días y dejar un único plazo de comunicación de 12 horas para descansar y 40 horas para convocar trabajar.