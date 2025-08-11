Ultraviolette ofrece sus motos en España y Portugal de la mano de Rhino Electric, propietaria de Velca

El fabricante indio de motos eléctricas premium inicia su expansión europea con dos modelos disponibles por 9.900 y 10.390 euros

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa india de motos Ultraviolette prepara su desembarco en España y Portugal tras sellar una alianza estratégica con Rhino Electric-Motors --propietaria de Velca-- que actuará como importador y distribuidor oficial para estos dos países.

Este movimiento marca el inicio de la expansión europea de Ultraviolette, que ha encontrado en Rhino un socio con un gran conocimiento del mercado local y una red comercial capaz de acompañar su objetivo global.

Bajo el lema "Fabricado en India, para el mundo", el fabricante indio inicia así una nueva etapa en el mercado peninsular con los modelos F77 MACH 2 Recon y F77 SuperStreet Recon, dos motocicletas eléctricas equipadas con una batería de 10,3 kWh y que ofrecen hasta 231 km de autonomía (WMTC) y una aceleración de 0 a 60 km/h en apenas 2,8 segundos, con picos de potencia de 30 kW y una velocidad máxima de 144 km/h.

La carga del 20% al 80% puede completarse en tan solo 2,5 horas con el cargador rápido incluido. Ambos modelos, F77 MACH 2 Recon y F77 SuperStreet Recon, cuentan con homologación Unece L3e, lo que los habilita para su uso en carretera tanto en España como en Portugal. Pueden conducirse con carné A1 o con carné B de turismo siempre que tenga más de tres años de antigüedad.

Según el consejero delegado y cofundador de Ultraviolette, Narayan Subramaniam, España y Portugal son conocidos desde hace tiempo. "Presentar nuestras motocicletas F77 en ambos países no es solo un paso más en nuestra expansión internacional, sino también un nuevo capítulo para dar a conocer nuestras motocicletas preparadas para el futuro a los mercados de la Península Ibérica", ha comentado.

Por su parte, el director de Operaciones de Rhino Electric Motors, César Flores Izquierdo, ha señalado que la llegada de Ultraviolette supone "un punto de inflexión" en el mercado ibérico de las dos ruedas eléctricas. "Hablamos de una marca que aúna potencia, precisión e innovación sin renunciar al diseño ni a las emociones. La movilidad cero emisiones no puede ser cero emociones, y eso Ultraviolette lo tiene claro desde el primer momento", ha apuntado.

Ultraviolette ofrecerá ambos modelos a un precio especial para todas las reservas anticipadas realizadas antes del lanzamiento en septiembre de 2025: la F77 MACH 2 Recon estará disponible desde 9.990 euros y la F77 SuperStreet Recon desde 10.390 euros, con varias opciones de color a elegir.