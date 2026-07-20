El uso del coche para ir al aeropuerto gana peso tras crecer un 14% las reservas de parking en 2025

Pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante la segunda operación salida del verano, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El uso del vehículo privado para desplazarse al aeropuerto continúa ganando protagonismo entre los viajeros españoles, impulsado por una mayor planificación de los desplazamientos y el avance de la digitalización.

Así, las reservas de plazas de aparcamiento en aeropuertos aumentaron un 14,3% durante 2025 respecto al año anterior, según un estudio elaborado por mowiz, la plataforma de reserva y pago digital de aparcamientos de EYSA.

El informe refleja que los usuarios organizan cada vez con más antelación todos los aspectos de sus viajes, incluido el estacionamiento, consolidando el aparcamiento en el aeropuerto como un elemento más dentro de la planificación de las vacaciones.

Según los datos analizados, el coche privado sigue afianzándose como una alternativa por la flexibilidad y comodidad que ofrece, especialmente durante los periodos de mayor movilidad, como la temporada estival.

En este contexto, más del 80% de las reservas de parking ya se realizan con más de un día de antelación. En concreto, el 82,2% de las contrataciones efectuadas en 2025 se cerraron antes del día del viaje, frente al 81,1% registrado un año antes. Por el contrario, las reservas realizadas el mismo día descendieron del 18,9% al 17,8%, una evolución que apunta a una reducción progresiva de las decisiones de última hora.

El estudio también pone de manifiesto que julio se consolida como el mes con mayor demanda de aparcamientos aeroportuarios, incluso por delante de agosto, coincidiendo con el incremento de los desplazamientos vacacionales. Esta tendencia refleja, según el informe, la creciente importancia que los viajeros conceden a la organización previa de todos los servicios asociados al viaje con el objetivo de minimizar imprevistos y mejorar la experiencia antes de la salida.

En paralelo, la contratación digital continúa ganando terreno. Más de un tercio de las reservas de plazas de aparcamiento ya se realiza a través de plataformas web, una evolución que evidencia el cambio en los hábitos de consumo de los viajeros y su preferencia por gestionar de forma anticipada los servicios vinculados a la movilidad. La posibilidad de comparar opciones, reservar con antelación y obtener confirmación inmediata figuran entre los principales factores que impulsan esta tendencia.