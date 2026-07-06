Los vehículos compartidos registran más del triple de usos diarios que los coches privados

Archivo - Usuarios de BlaBlaCar - BLABLACAR - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos compartidos presentan niveles de utilización significativamente superiores a los del automóvil privado, con una media de 3,15 usos diarios frente a los 0,92 usos al día de un vehículo privado en entorno urbano.

Así lo refleja el III Barómetro del Carsharing, elaborado por la Asociación del Vehículo Compartido de España (AVCE) a partir de los datos operativos y de uso aportados por las empresas asociadas, que pone de manifiesto la consolidación del sector a través de un mayor aprovechamiento de los vehículos, un incremento de las distancias recorridas y una creciente integración en los hábitos de movilidad de los ciudadanos.

Esta diferencia pone de manifiesto la capacidad del vehículo compartido para maximizar el uso de cada vehículo y dar respuesta a las necesidades de movilidad de un mayor número de personas, contribuyendo además a una gestión más eficiente del espacio público. En determinadas áreas con una elevada implantación del servicio, algunos vehículos llegan incluso a alcanzar hasta 19 usos diarios.

En cuanto a los motivos de uso, el ocio y el entretenimiento continúan siendo la principal razón para recurrir al carsharing (48,1%), seguido de los desplazamientos cotidianos (28%) y los viajes relacionados con la actividad laboral (22,7%). Además, la mayoría de los trayectos tiene una duración de entre 10 y 20 minutos, lo que confirma el papel del vehículo compartido como una solución flexible para desplazamientos urbanos y de corta duración.

"Los resultados del Barómetro demuestran que el carsharing ya no es una alternativa emergente, sino una solución plenamente integrada en la movilidad urbana. Su capacidad para complementar el transporte público, optimizar el uso del espacio urbano y contribuir a los objetivos de sostenibilidad de las ciudades lo convierten en un actor clave para afrontar los retos de movilidad del presente y del futuro", ha destacado el presidente de AVCE, Pablo Campos-Ansó.

CASI CUATRO MILLONES DE VIAJES EN 2025

La actividad del sector continúa creciendo año tras año. Las empresas asociadas a AVCE contaban en 2025 con una flota de 3.664 vehículos que realizaron 3.938.747 viajes, 40.610 más que el año anterior. Aunque la duración de los trayectos se mantiene estable, la distancia recorrida continúa aumentando. La distancia media por viaje ha pasado de 11,41 kilómetros en 2022 a 13,92 kilómetros en 2025, lo que supone un incremento del 22%. En conjunto, estos desplazamientos permitieron recorrer cerca de 50 millones de kilómetros durante el último ejercicio.

Este crecimiento se ha visto impulsado especialmente por el desarrollo de la modalidad free floating, que permite recoger y estacionar los vehículos dentro de una zona operativa determinada, facilitando una movilidad más flexible, accesible y adaptada a las necesidades reales de los usuarios.

El vehículo compartido cuenta ya con más de siete millones de usuarios registrados en España, lo que confirma la progresiva consolidación de este modelo de movilidad entre la ciudadanía. El estudio refleja además un perfil de usuario cada vez más definido. El usuario tipo del carsharing en España es un hombre de entre 41 y 55 años, franja que concentra el 41,9% de los usuarios, seguido por el grupo de entre 26 y 40 años, que representa el 29,1%.

En la mayoría de casos, se trata de usuarios familiarizados con el uso de aplicaciones móviles y herramientas digitales, que valoran especialmente la flexibilidad, la comodidad y la disponibilidad inmediata del vehículo. El 62,2% combina habitualmente el carsharing con el transporte público y, si no dispusiera del servicio, el 43% recurriría precisamente a este modo de transporte como alternativa principal.

El impacto del servicio también se refleja en la relación de los ciudadanos con el vehículo privado. Solo el 23% de los usuarios habría utilizado su coche particular en su último desplazamiento si el carsharing no hubiera estado disponible. Asimismo, el 14,6% afirma haber renunciado a comprar un vehículo gracias a este servicio y un 9% ya se ha desprendido de uno en propiedad.

La consolidación del vehículo compartido también tiene reflejo en los indicadores económicos del sector. Las empresas integradas en AVCE alcanzaron en 2025 una facturación conjunta superior a los 22,7 millones de euros, una cifra que multiplica por casi cuatro el volumen registrado en 2020 y que confirma la madurez alcanzada por esta actividad en España.