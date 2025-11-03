Las ventas globales de BYD suben casi un 14% hasta octubre y superan las 3,7 millones de unidades

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

BYD ha superado los 3,7 millones de vehículos vendidos en el acumulado del año hasta octubre, un 13,88% más que en el mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

No obstante, las ventas globales de la compañía automovilística china BYD en octubre de este año han caído un 12,12% respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 441.706 unidades en el mercado mundial.

El volumen de ventas de los turismos, que suponen casi 99% de las ventas de la compañía, cayó un 12,7% interanual en octubre, hasta 436.856 unidades. En el acumulado del año, sin embargo, las ventas de turismos subieron un 12,94%, por encima de los 3,65 millones de unidades.

Las ventas de híbridos enchufables cayeron un 2,69% en los diez primeros meses del año respecto al mismo período del año anterior, así como un 31% solo en octubre, hasta sumar un total de 214.297 unidades vendidas.

De su lado, las ventas de turismos 100% eléctricos crecieron un 34,53% respecto a los diez primeros meses de 2024 y un 17,3% solo en octubre, hasta 222.559 unidades vendidas.

Hasta septiembre, según los últimos datos publicados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), BYD ha experimentado un incremento del 248,1% en el número de matriculaciones registradas en la Unión Europea frente al mismo período del año anterior, tras sumar un total de 80.807 unidades, lo que supone más que triplicar los 23.216 vehículos matriculados en los nueve primeros meses de 2024.

Estas cifras permiten a la marca de origen asiático sumar ya una cuota de mercado del 1,5% en el mercado automovilístico europeo solo en septiembre (frente al 0,4% del año anterior) y del 1% hasta el tercer trimestre del año (en comparación con el 0,3% de cuota de los nueve primeros meses del año anterior).