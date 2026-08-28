Archivo - Las ventas de Toyota caen por sexto mes consecutivo debido a la débil demanda en China - TOYOTA - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de automóviles de Toyota Motor Corp. cayeron por sexto mes consecutivo, concretamente un 5,3% en el mes de julio hasta situarse en 912.683 unidades (incluidas las de su filial Hino y Lexus), según ha publicado la empresa en un comunicado este viernes.

Así, el principal fabricante de vehículos del mundo sigue recortando sus ventas a nivel mundial en el acumulado de 2026 ya que pierde un 3,2% en términos interanuales tras distribuir 6,3 millones de vehículos hasta julio en todos sus mercados.

Por su parte, las ventas en el mercado nacional aumentaron en el mes de julio un 6,6% hasta las 193.785 entregas y crecen un 4,7% entre los meses de enero y julio con un total de 1,28 millones de operaciones.

CHINA MERMA A TOYOTA

El aumento de los precios de la gasolina ha lastrado la demanda de vehículos no eléctricos en China y como consecuencia también ha mermado el volumen de ventas del mayor fabricante del mundo en el principal mercado asiático en el último mes, aunque lleva perdiendo terreno desde el mes de febrero en esta país.

En datos, las ventas de las marcas Toyota y Lexus en julio cayeron un 24% interanual en China (114.747 unidades), donde las marcas nacionales están produciendo en masa vehículos eléctricos alimentados por batería y con un alto componente de software. Las ventas en Oriente Medio cayeron casi un 45% (27.612 unidades).

Mientras, las entregas en los mercados de Norteamérica y Europa se mantuvieron estables e incluso crecieron en el segundo de los mercados. Mientras que en el mercado norteamericano se apuntaron 255.408 matriculaciones (+0,4%), en Europa crecieron un 3,5% tras comercializarse 97.229 vehículos en el últimos mes de julio.

TOYOTA DUPLICA SUS VENTAS DE COCHES ELÉCTRICOS

Aunque Toyota sigue siendo la principal firma en venta de vehículos híbridos del mercado, el mes de julio volvió a ser positivo para la entidad nipona. Ésta comercializó 400.337 nuevos vehículos bajo propulsión híbrida (+9,4%) y ya suma 2,73 millones de unidades en lo que va de año (5,1%).

Sin embargo, Toyota sigue creciendo en sus cifras de ventas de vehículos electrificados y en el mes de julio duplicó sus entregas (+106,7%) de vehículos eléctricos (BEV) con un total de 36.991 en todo el mundo. Entre enero y julio ya suma 230.163 ejemplares (+130%).

De igual forma, sus híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 56% en el pasado mes con 25.014 registros en todos sus mercados y ya suma más de 120.440 entregas hasta julio, con un aumento interanual del 10,5%.

El mes pasado, Toyota elevó sus previsiones de beneficios para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2027 a 3,4 billones de yuanes, animada por la demanda estadounidense de híbridos. El fabricante había pronosticado una caída inusual a principios de este año, al prepararse para el aumento de los costes de las materias primas derivado del conflicto en Oriente Medio.