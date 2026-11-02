Las ventas de turismos electrificados crecen un 41,3% en octubre

Archivo - Coche eléctrico cargando dentro del Hub de movilidad de la Plaza de Santa Ana, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registraron en octubre 33.644 matriculaciones, un aumento del 41,3% respecto a octubre de 2025.

En este sentido, la cuota de vehículos electrificados alcanzó un 28,2%, ocho puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior. En el acumulado del año, ya son 270.107 vehículos electrificados vendidos, lo que supone un aumento del 37,6%.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas, en su conjunto, aumentaron un 14% este octubre, con un total de 81.651 unidades y representando el 68,4% fueron la primera opción de compra en el mes, con el 36,4% de las ventas.

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 76,2% en octubre de 2026, con 18.184 unidades matriculadas. Estos vehículos representaron un 15,2% del total de mercado en el mes, más que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología ya alcanza las 130.346 unidades, un 41,9% más que en el mismo periodo de 2025, con el 10,8% del mercado.

De su lado, las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 14,6% durante octubre y alcanzaron las 15.480 unidades matriculadas. Esta tipología representó el 13% de la cuota de mercado del mes. Respecto al acumulado del año, alcanzan las 139.761 unidades vendidas, un 34% más que 2025, con el 11,6% de las ventas.

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentaron un 2,9% este mes. En total, se matricularon 43.457 vehículos de esta tecnología durante el mes de octubre, con el 36,4% del mercado. En el acumulado alcanza las 472.058 unidades, lo que representa un 39,1% de la cuota total del mercado.

Las ventas de vehículos de gas cayeron un 18,5%, con 4.530 unidades matriculadas en octubre. Estas cifras representan el 3,8% del mercado total del mes. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 38.339 unidades, un 22,4% menos que el mismo periodo del año anterior y el 3,2% de las ventas.

MERCADO DE TURISMOS

En lo que se refiere a las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas, estas aumentaron sus ventas un 14% con respecto a octubre de 2025, con 78.754 unidades entregadas y el 80% del mercado. Dentro de este conjunto, los híbridos no enchufables fueron la tecnología más elegida, alcanzando una cuota del 44%, seguido por los eléctricos puros con el 16,7% de mercado.

En el total del año, se suman 756.490 ventas, un 20,9% más que el mismo periodo del año anterior. Representando 8 de cada 10 ventas en el mes, este tipo de tecnologías se estableció como primera opción de compra.

Respecto al mercado de turismos electrificados, octubre registró una cuota de mercado del 31,5%, lo que representó casi 1 de cada 3 ventas de turismos. Este décimo mes logra un aumento en las ventas del 43,1% y 31.044 unidades.

Los eléctricos puros (BEV) crecieron un 81,2% con 16.425 unidades en el mes y se situaron como la tercera opción de compra este octubre. Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) incrementaron sus ventas un 15,8% con 14.619 nuevas unidades. En el acumulado del año ya se alcanzan los 248.343 turismos electrificados, un 37,6% más que el mismo periodo del año anterior y el 24,6% de las ventas.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que la electrificación mantiene una evolución "muy positiva", con un nuevo mes de récord en las ventas. Además, ha destacado que en octubre el mercado de vehículos electrificados vuelve a superar el 30% de cuota.

El responsable de la patronal ha resaltado que los resultados de este 2026, con una cuota acumulada del 25% hasta octubre "demuestran que contar con herramientas adecuadas, un plan de ayudas ágil y una oferta de vehículos cada vez más amplia resulta clave para impulsar la demanda".

Por ello, pide que España dé continuidad a las ayudas y a las "condiciones que están permitiendo a más ciudadanos dar el paso hacia la electrificación".