Las ventas de vehículos electrificados se disparan un 44,3% en abril, con 24.961 matriculaciones

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) alcanzaron en abril las 24.961 unidades, un aumento del 44,3% respecto al mismo mes de 2025, y una cuota de mercado del 19,7%, cerca de 5 puntos porcentuales por encima de abril de 2025.

En el acumulado del año, las entregas de vehículos electrificados registran un crecimiento del 55%, con 93.588 unidades vendidas y el 19,3% del mercado.

Según los datos difundidos por Anfac, el conjunto de vehículos alternativos --en los que la patronal incluye a electrificados, híbridos no enchufables y modelos de gas-- registró un aumento del 27,6% en abril, con un total de 79.759 unidades y representando el 62,8% del mercado total.

LOS ELÉCTRICOS PUROS CRECEN UN 44,4%

Por tecnología, las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 44,4% en abril de 2026, con 11.039 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 8,7% del total de mercado en el mes, más de 2 puntos porcentuales que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 41.741 unidades, un 40,7% más que los cuatro mismos meses de 2025, con el 8,59% del mercado.

Por su parte, las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 44,3% durante abril y alcanzan las 13.922 unidades matriculadas, con una cuota de mercado del 10,97% (2 puntos porcentuales más respecto a abril de 2025). En los cuatro primeros meses del año alcanzan 51.847 unidades vendidas, un 68,6% más que 2025, con el 10,67% de las ventas.

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentaron un 23,5% este mes. En total, se han matriculado 50.435 vehículos de esta tecnología durante el mes de abril, con el 39,73% del mercado. En el acumulado, esta tecnología alcanza las 194.718 unidades, que crece un 19.6%, lo que representa un 40,1% de la cuota total del mercado.

De su lado, los registros de vehículos de gas caen levemente con un 0,6% menos de ventas y 4.363 unidades matriculadas en abril. Estas cifras representan el 3,44% del mercado total del mes. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 14.476 unidades, un 22,8% menos que el mismo periodo del año anterior y el 2,98% de las ventas.

EL 72,3% DE LOS TURISMOS YA SON ALTERNATIVOS

En el mercado específico de turismos, las matriculaciones de modelos electrificados, híbridos y de gas aumentaron un 26,7% con respecto al mismo mes de 2025, hasta las 77.271 unidades entregadas, con el 72,31% de cuota total, siendo los híbridos no enchufables la tecnología más elegida, con el 47% de las ventas.

En el acumulado de 2026, los turismos alternativos alcanzaron las 293.977 unidades matriculadas, un 24,4% más que el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al mercado de turismos electrificados, estos mantienen su tendencia la alza y obtienen, de nuevo, un crecimiento del 42,5% más y 22.758 unidades, lo que supone el 21,3% de la cuota de mercado, superando con 5 puntos porcentuales la cuota de abril de 2025.

En el acumulado del año, en el primer cuatrimestre se alcanzan las 85.724 unidades, un 53,9% más que el mismo periodo del año anterior y el 21% de las ventas.

Los eléctricos puros (BEV) crecieron un 42,8% con 9.723 unidades en el mes, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 42,3% con 13.035 nuevas unidades.

"Los datos de abril confirman una dinámica al alza de las ventas de turismos electrificados. Para sostener este ritmo y acercarnos a los objetivos marcados, es imprescindible reforzar los mecanismos de apoyo al consumidor", ha afirmado el director general de Anfac, José López-Tafall.