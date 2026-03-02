Las ventas de vehículos electrificados se disparan un 64,5% en febrero, con 22.974 matriculaciones

Punto de recarga para coches eléctricos. - ENDESA

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registraron en febrero 22.974 unidades, lo que supone un aumento del 64,5% respecto a febrero de 2025 y una cuota del 19,8% sobre el mercado total, seis puntos porcentuales más que en el mismo mes del año anterior.

En el acumulado de los dos primeros meses del ejercicio, las entregas de vehículos electrificados suman 39.632 unidades, un 56,5% más en términos interanuales, con una penetración del 19,3% del mercado.

Según los datos difundidos por Anfac, el conjunto de vehículos alternativos --en los que la patronal incluye a electrificados, híbridos no enchufables y modelos de gas-- registró 72.842 entregas en febrero, un 24,9% más, hasta representar el 62,7% del mercado total. En el acumulado anual, alcanzan las 127.768 unidades.

EL ELÉCTRICO PURO CRECE UN 48% Y EL HÍBRIDO ENCHUFABLE AVANZA UN 11%

Por tecnologías, los vehículos eléctricos puros (BEV) contabilizaron 10.181 unidades en febrero, un 48% más que un año antes, con una cuota del 8,7%. Entre enero y febrero acumulan 17.581 unidades (+37,4%), equivalentes al 8,55% del mercado.

Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 11% en el mes, hasta las 12.793 unidades, lo que les otorgó una cuota del 11% en el segundo mes del año, casi cuatro puntos más que en febrero de 2025 (+3,8%). En el acumulado anual, este tipo de modelos ha totalizado 22.051 unidades, un 76,1% más, con el 10,7% del mercado.

Por otro lado, los híbridos no enchufables (HEV) continúan siendo la tecnología preferida por los compradores. En febrero se matricularon 46.721 unidades, un 17,2% más, con una cuota del 40,3%. En los dos primeros meses del año suman 82.371 unidades y mantienen una penetración del 40%.

En cambio, los vehículos de gas prolongan su tendencia a la baja, con 3.146 unidades en febrero, un 29,7% menos que hace un año, y una cuota del 2,71%. En el acumulado anual retroceden un 25,1%, hasta 5.764 unidades.

EL 72% DE LOS TURISMOS YA SON ALTERNATIVOS

En el mercado específico de turismos, las matriculaciones de modelos electrificados, híbridos y de gas crecieron un 23,5% en febrero, hasta 70.621 unidades, lo que supone el 72,7% de las ventas totales del mes.

Dentro de este segmento, los turismos electrificados alcanzaron 20.981 unidades, un 61,2% más, con una cuota del 21,61%, siete puntos por encima de febrero de 2025. En el acumulado del año suman 36.196 unidades (+55,5%) y representan el 21,3% del mercado.

Por tipo de motorización en turismos, los eléctricos puros crecieron un 45,4% en febrero (8.889 unidades), mientras que los híbridos enchufables avanzaron un 75,2%, hasta 12.092 unidades.

En contraste, las matriculaciones de turismos de gasolina cayeron un 19,5% en el mes (22.534 unidades) y las de diésel retrocedieron un 24% (3.927 unidades), confirmando la pérdida de peso de las tecnologías tradicionales.

ANFAC PIDE ESTABILIDAD REGULATORIA

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que febrero "vuelve a demostrar que el vehículo electrificado es ya una opción plenamente integrada en la decisión de compra", destacando la cuota del 21% en turismos y las cerca de 20.000 unidades vendidas en el mes.

No obstante, advierte de que el sector no debe entrar en un "triunfalismo prematuro", ya que aunque una de cada cinco ventas corresponde a vehículos electrificados, la cuota muestra signos de estancamiento en los últimos meses. Además, ha enfatizado que la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos ha sido derogada por segunda vez.

López-Tafall reclama un marco de apoyo "estable y previsible" para reducir la incertidumbre del consumidor y reforzar el mercado interno, en línea con los objetivos del Plan España Auto 2030, con el fin de mantener a España como país de referencia en la nueva industria del vehículo eléctrico.