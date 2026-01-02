Las ventas de vehículos electrificados en España crece un 96,2% en 2025, hasta 245.629 unidades

Archivo - Vehículo híbrido enchufable - ARVAL - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) cierran 2025 con 245.629 unidades vendidas, lo que supone un aumento del 96,2% respecto a 2024.

El mercado, en 2025, ha duplicado las ventas respecto al 2024 y los vehículos electrificados suponen el 17,9% del total vendido, casi 8 puntos porcentuales más que en 2024.

Diciembre ha registrado 26.041 nuevas unidades, con un crecimiento del 61,8% respecto al mismo mes del año anterior, cuyas ventas representan el 21,34% del mercado total.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 18,13% en el mes, con 76.718 unidades vendidas y representando el 62,8% del mercado. En el total del año, 2025 ha acumulado 790.626 ventas, un 42,39% más que el año anterior y el 57,62% del mercado global.

CRECIMIENTO DEL 75% EN LOS ELÉCTRICOS EN 2025

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 30,3% en diciembre, con 12.476 unidades matriculadas. Representa un 10,23% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del 2025, las ventas de estos vehículos han cerrado con 115.062 unidades, un 75,7% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es del 8,39%.

De su lado, las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 108% durante diciembre y alcanzaron las 13.565 unidades matriculadas. Representa el 11,12% de la cuota de mercado del mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos registraron 130.567 unidades, un 118,7% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es del 9,52%.

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables se mantienen en diciembre, con un leve aumento del 0,25%, y alcanzan las 45.388 unidades matriculadas en este mes. Representa un 37,2% de la cuota de mercado en diciembre. Mientras, en el acumulado del año, las ventas de estos vehículos registran 484.416 unidades, un 22,7% más que en el mismo periodo del año anterior y una cuota del 35,3% en el conjunto del año.

Las ventas de vehículos de gas crecieron un 60,5% en diciembre, con 5.289 unidades matriculadas representando el 4,34% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos acumulan 60.580 unidades, un 72,46% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 4,42%.

"2025 ha sido un año histórico para la venta de turismos electrificados superando las 225.000 unidades, algo impensable hace unos años. Pero al mismo tiempo, también hemos superado otra cota histórica, como es haber vendido más de 100.000 turismos eléctricos en un solo año", ha destacado el director general de Anfac, José López-Tafall.

Con relación a 2026, el director general espera que "España continúe avanzando en la movilidad de bajas y cero emisiones", con medidas como la prórroga de la deducción del 15% hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico, junto a las ayudas que dará el Plan Auto+ que el Ministerio de Industria está ultimando para este ejercicio.