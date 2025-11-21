VMO2 (Telefónica y Liberty) mejora la cobertura 4G y 5G en 40 carreteras de Reino Unido

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Virgin Media O2 (VMO2), la teleco conjunta de Telefónica y Liberty en el Reino Unido, ha anunciado mejoras en la cobertura 4G y 5G en más de 40 autopistas y carreteras principales del Reino Unido, impulsando así la infraestructura digital necesaria para fomentar la adopción de vehículos eléctricos.

Estas mejoras forman parte del Plan de Transformación Móvil de Virgin Media O2, dotado con 700 millones de libras esterlinas (793 millones de euros), que está ampliando la cobertura 4G y 5G, desplegando pequeñas celdas en zonas densamente pobladas y abordando los problemas persistentes de la red en vías férreas, aeropuertos, estadios y ahora también en autopistas y carreteras principales.

Entre otras, se ha optimizado la cobertura móvil en importantes vías como la M1 (Londres-Leeds), la M4 (Londres-Bristol), la M6 (Coventry-Carlisle) y la M8 de Escocia (Glasgow-Edimburgo), conectando puertos, ciudades y regiones y facilitando la información y la seguridad de los conductores durante sus desplazamientos.

Como parte de esta optimización, se han mejorado numerosas rutas, incluyendo la ampliación de la cobertura 4G en 311 emplazamientos y el despliegue de 338 nuevas redes 5G, lo que mejora significativamente el rendimiento y la fiabilidad de la red para los usuarios de la vía.

Paralelamente, Believ, el operador de puntos de recarga para vehículos eléctricos respaldado por Liberty Global, está instalando hasta 30 000 nuevos puntos de recarga públicos en todo el país para ampliar su red, incluso en zonas donde O2 ha reforzado recientemente su cobertura móvil.

Las áreas identificadas para la optimización se determinaron mediante el programa de pruebas de conducción del operador, que mide el rendimiento de la red en condiciones reales en toda la red vial del Reino Unido. Estas pruebas permiten a los equipos detectar áreas con menor cobertura, implementar mejoras específicas y priorizar las actualizaciones o nuevas ubicaciones donde sea necesario.

"La conectividad es fundamental para la experiencia de conducción actual, especialmente para los vehículos eléctricos. Al optimizar la cobertura en más de 40 autopistas y carreteras principales contribuimos a que cada viaje sea más seguro y fiable. Buscamos eliminar barreras para que más personas puedan pasarse a la movilidad eléctrica con confianza", ha destacado la directora de tecnología de Virgin Media O2, Jeanie York.