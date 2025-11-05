Volkswagen desarrollará sus propios chips para vehículos como respuesta a la crisis de Nexperia

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen planea desarrollar su propio chip semiconductor avanzado para alimentar los sistemas avanzados de asistencia al conductor, a medida que los fabricantes de automóviles buscan más control sobre sus cadenas de suministro de tecnología, que se han visto sacudidas por las tensiones geopolíticas.

Los chips se desarrollarán en China, donde Volkswagen y otros fabricantes mundiales de automóviles se han quedado rezagados con respecto a fabricantes locales como BYD y Xiaomi. El llamado System-on-Chip será capaz de proporcionar asistencia al conductor de nivel 3, en el que un coche puede controlarse a sí mismo en circunstancias limitadas.

"Al diseñar y desarrollar el sistema en chip aquí, en China, nos hacemos con el control de una tecnología clave que definirá el futuro de la conducción inteligente", ha explicado el presidente de Volkswagen, Oliver Blume, en un acto celebrado el miércoles en la China International Import Expo de Shanghái.

El chip se desarrollará en colaboración con Carizon, una empresa conjunta del brazo de software de Volkswagen, Cariad, y la empresa tecnológica china Horizon Robotics.

La incursión de Volkswagen en la fabricación de chips avanzados se produce en un momento en que los fabricantes de automóviles se enfrentan a la creciente amenaza de interrupciones de la producción por la ruptura de las cadenas de suministro. En las últimas semanas, fabricantes de automóviles se han enfrentado a una crisis de suministro después de que Pekín bloqueara las exportaciones de Nexperia desde sus instalaciones en China, en represalia por la toma de control del fabricante de chips de propiedad china por parte del gobierno holandés.

Se espera que el nuevo chip integrado se suministre en los próximos tres a cinco años, y también será clave para el despliegue de vehículos eléctricos de Volkswagen en China.

El chip tendrá una potencia de cálculo de entre 500 y 700 teraoperaciones por segundo y procesará datos de cámaras y sensores para "hacer la conducción más segura, fluida e inteligente".