Volkswagen Group España Distribución, premiada por agilizar ventas y atención al cliente a través de IA

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Group España Distribución y su socio NTT Data han sido distinguidos con el 'Partner Innovation Award' de Salesforce en la categoría de automoción por su proyecto para optimizar las áreas de ventas y atención al cliente a través de una solución basada en la inteligencia artificial (IA).

Este programa, desarrollado sobre la plataforma Salesforce, permite una recomendación automática de vehículos en disponibilidad mediante una búsqueda semántica, actualmente en fase piloto, o la creación automática del historial de los clientes para agentes, unificando así la información recibida por diferentes canales.

"Estas soluciones han permitido agilizar procesos clave, mejorar la consistencia en la comunicación con los clientes y facilitar la gestión de información en entornos complejos, contribuyendo así a una mayor eficiencia operativa y una experiencia de cliente más fluida", señala la firma.

Con ello, la compañía ha reducido los tiempos de respuesta ante sus clientes en más de un 60%. Así, los equipos de atención al cliente resuelven casos con más "calidad y consistencia", mejorando la experiencia del usuario en todos los canales.

"Este reconocimiento internacional refuerza el compromiso de Volkswagen Group España Distribución con la innovación y la excelencia operativa, posicionando a la compañía como referente en el uso de tecnologías de vanguardia para mejorar la experiencia del cliente y la productividad de sus equipos", ha sostenido la CIO y CDO de Volkswagen Group España Distribución, Anna Sánchez Simó.

Este premio fue entregado durante la celebración del evento Dreamforce en la ciudad estadounidense de San Francisco, al que asistieron en representación de Volkswagen Group España Distribución Mario López y Alfons Ollé, ambos Product managers en el Departamento de IT de la compañía.