Volkswagen ID.3 GTI: primeras imágenes del eléctrico más potente de la firma alemana, en preventa en 2027

Volkswagen ID.3 GTI - VOLKSWAGEN

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha presentado este miércoles en primicia mundial el nuevo ID-3 en versión GTI, el modelo más potente jamás fabricado en serie, con un motor eléctrico que entrega 240 kW (326 CV) al eje trasero y una autonomía de 600 kilómetros, y cuya preventa comenzará a principios de 2027.

El motor eléctrico integrado en el eje trasero se alimenta de una batería de iones de litio con una capacidad de 79 kWh (contenido energético neto). Gracias a la función de carga rápida de CC, se puede recargar del 10 al 80 por ciento con hasta 183 kW en aproximadamente 29 minutos.

La vista lateral del ID.3 GTI se caracteriza por las nuevas llantas de aleación de 20 pulgadas que vienen de serie. Otros detalles GTI en la silueta incluyen las carcasas de los retrovisores exteriores y los estribos laterales pintados en negro brillante. En la vista lateral, llama la atención lo mucho más largo y estilizado que parece el ID.3 GTI en comparación con el modelo anterior, el ID.3 GTX.

A su vez, se caracteriza por un interior altamente personalizado. Estos elementos se aprecian en el equipamiento, el diseño de los asientos y los detalles técnicos. El rojo sobre negro es la combinación de colores predominante. En el panel de instrumentos, una fina franja roja, sello distintivo del GTI, recorre todo el ancho. Este rojo también se encuentra en los asientos deportivos premium.

Su interior no solo ha sido rediseñado, repensado ergonómicamente y renovado técnicamente, sino que también ha alcanzado un nuevo nivel de calidad. El nuevo y más grande Digital Cockpit y la gran pantalla táctil del nuevo sistema de infoentretenimiento Innovision de última generación se ubican en un mismo eje visual.

También son nuevos la tira de botones para las funciones del climatizador (además del interruptor de las luces de emergencia) ubicada debajo de la pantalla del sistema de infoentretenimiento y la consola central contigua con un práctico mando giratorio para el control de volumen y la función de salto de canciones y emisoras.