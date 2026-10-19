Volkswagen plantea congelar salarios en Alemania hasta 2030, según un periódico alemán

Archivo - Volkswagen plantea congelar salarios a nivel mundial hasta 2030, en vísperas de negociar con IG Metall - Hendrik Schmidt/dpa - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha planteado una congelación salarial en Alemania hasta 2030, con las retribuciones fijadas en los niveles de 2026, según ha publicado este lunes el periódico alemán 'Sueddertsche Zeintung', una propuesta que amenaza con tensar las negociaciones con el sindicato IG Metall, que reclama una subida salarial del 5%.

El grupo alemán comenzará próximamente las negociaciones con IG Metall para renovar el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de sus operaciones en Alemania, cuyo acuerdo actual finaliza el 31 de diciembre. La propuesta abre una nueva ronda de negociaciones en un contexto marcado por la profunda reestructuración que está acometiendo el fabricante.

Tanto Volkswagen como IG Metall buscan evitar un enfrentamiento prolongado que pueda afectar a la actividad de las fábricas y dificultar la aplicación de los cambios previstos por el grupo automovilístico.

RECORTES DE EMPLEO Y AHORRO DE COSTES

El fabricante alemán acordó en septiembre con sus representantes de los trabajadores duplicar los recortes de empleo previstos a escala mundial, hasta alcanzar los 100.000 puestos de trabajo, alrededor del 15% de su plantilla. Ese mismo mes, Volkswagen redujo sus previsiones de beneficio operativo para este año hasta un máximo del 1%.

La compañía aspira a recuperar una rentabilidad operativa de al menos el 8% en 2030, apoyándose en los ajustes de plantilla y en el desarrollo de nuevas fuentes de beneficios.

Estas medidas responden a un entorno complicado para el fabricante, marcado por la debilidad de la demanda en China, los aranceles en Estados Unidos y el aumento de la competencia en Europa.

Pese al acuerdo alcanzado en septiembre, algunos de los elementos más delicados de la reestructuración siguen pendientes de resolución, lo que mantiene el riesgo de nuevas tensiones con los trabajadores. Entre las cuestiones sin cerrar figuran los planes de producción a largo plazo de las plantas de Emden, Zwickau y Hannover, así como de la fábrica de Neckarsulm, perteneciente a Audi.

Además, el consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, indicó el mes pasado que la dirección seguía estudiando posibles operaciones de separación de negocios, por lo que esta cuestión continúa abierta en el marco de la transformación del grupo.