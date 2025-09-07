Volkswagen presenta el ID.Cross Concept, la versión eléctrica del T-Cross, disponible a finales de 2026

Volkswagen presentará en el Salón del Automóvil de Múnich el ID. Cross Concept - VOLKSWAGEN

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen presentará en el Salón del Automóvil de Múnich, el IAA Mobility, el ID. Cross Concept, un SUV compacto eléctrico, diseñado tanto para la ciudad como para viajes largos, que se lanzará al mercado a finales de 2026 como la versión eléctrica del T-Cross.

Con una previsión de autonomía WLTP de hasta 420 kilómetros, este modelo se caracteriza por disponer de un nuevo sistema de propulsión de última generación.

Dos módulos centrales son el motor eléctrico integrado en el sistema del eje delantero, que incluye la electrónica de potencia, y la batería de alto voltaje colocada plana en el doble piso. El motor eléctrico del prototipo desarrolla una potencia de 155 kW (211 CV) y propulsa las ruedas delanteras.

Sus medidas son de 4.161 mm de largo, 1.839 mm de ancho y 1.588 mm de alto, lo que permite equiparar el nuevo modelo al T-Cross actual. Además, cuenta con un volumen de maletero de 450 litros, superior a la media, y un 'frunk' (25 litros) bajo el capó que ofrece espacio adicional.

"Así, el ID. Cross Concept está perfectamente adaptado al tráfico urbano gracias a sus dimensiones exteriores compactas. Al mismo tiempo, este SUV compacto es un todoterreno apto para familias y amigos, capaz de gestionar con soltura los viajes", según recoge Volkswagen.

Otro punto destacado son los asientos especialmente diseñados del prototipo, que se pueden abatir completamente para crear una superficie de reposo al estilo de un autobús de Volkswagen.

El diseño del puesto de conducción concentra la atención durante la marcha. Con el ID. Cross Concept, Volkswagen apuesta por una interacción "armoniosa" de las pantallas con estructuras de menú intuitivas, manejo por voz natural y teclas para funciones directas.

"Mi objetivo desde el principio ha sido crear la mejor versión de la marca Volkswagen que haya existido jamás. El 'concept car' de preserie del ID. Cross demuestra que ahora ofrecemos, por fin, otra vez el nombre correcto, con un nuevo diseño, muchas tecnologías que en realidad solo se conocen de clases superiores, un manejo y una calidad mejorados", ha afirmado el consejero delegado de Volkswagen, Thomas Schäfer.

LA NUEVA TEMPORADA DE VOLKSWAGEN EN 2026

El ID. Cross Concept debuta después del ID.2 all, el ID. GTI Concept (basado en el ID.2 all) y el ID. Every1 como el cuarto 'concept car' de turismo pequeño eléctrico. Las versiones de serie de estos nuevos modelos Volkswagen saldrán al mercado en 2026.

En la primera mitad de 2026 tendrá lugar el estreno mundial del nuevo ID. Polo, la versión de serie del ID.2 all. Poco después se presentará el ID. Polo GTI. Ambos modelos se podrán ver, ligeramente camuflados, en la IAA Mobility.

Los nuevos modelos ID. forman parte de una ofensiva de productos intermarcas del Brand Group Core (Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Vehículos Industriales), en el marco de la cual las marcas del grupo lanzarán al mercado nuevos modelos en el segmento básico de la movilidad eléctrica.

"El Brand Group Core aprovecha las sinergias y los efectos de escala para poder ofrecer vehículos eléctricos especialmente atractivos desde el punto de vista técnico y económico en Europa", ha explicado el grupo.