Volvo Cars lanza una iniciativa de carga gratuita en casa durante un año para sus clientes en Suecia

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ofrece a los compradores suecos un año de electricidad gratis para cargar su nuevo vehículo totalmente eléctrico en casa con el lanzamiento de su iniciativa de carga gratuita, a través de una alianza con la empresa energética sueca Vattenfall para introducir esta oferta, cuyo objetivo es hacer que el cambio a vehículos totalmente eléctricos sea "más atractivo y accesible para un mayor número de clientes".

A partir de febrero de 2026, los nuevos clientes que adquieran un vehículo totalmente eléctrico en Suecia se beneficiarán de un periodo de cortesía de un año para la carga en casa sin combustibles fósiles, lo que les permitirá recorrer hasta 25.000 kilómetros al año en modo eléctrico sin coste alguno. La oferta se aplica de manera inmediata a los clientes particulares, tanto si se decantan por la compra como por el leasing.

Los clientes podrán beneficiarse de la oferta a través de un contrato de electricidad con Vattenfall y la función de carga inteligente de la aplicación Volvo Cars cuando esté disponible.

La carga inteligente contribuye activamente al sistema energético al trasladar la recarga a franjas horarias de menor coste y, por lo general, menores emisiones de CO2. La aplicación hará un seguimiento del consumo energético del vehículo y permitirá a los propietarios supervisar el estado de carga de la batería. Se calcularán los costes eléctricos correspondientes a la carga del vehículo y se deducirán de la factura mensual de Vattenfall.

"Escuchamos a nuestros clientes y, ofreciendo promociones de carga gratuita, esperamos crear valor para ellos y acelerar nuestro viaje colectivo hacia una sociedad más inteligente y ecológica", ha señalado el vicepresidente de soluciones energéticas de Volvo Cars, Alejandro Castro Pérez.