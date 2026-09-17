Volvo Cars prepara 13 nuevos modelos electrificados y aspira a superar un margen operativo del 8%

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MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha presentado este jueves en Estocolmo su nueva hoja de ruta estratégica, con la que pretende impulsar una compañía capaz de alcanzar un margen operativo (Ebit) superior al 8% y generar flujos de caja sólidos a largo plazo, en un contexto marcado por la transformación de la industria automovilística, las tensiones comerciales y la creciente regionalización de los mercados.

Como parte de esta actualización estratégica, la compañía sueca ha anunciado su mayor ofensiva de producto hasta la fecha, con 13 nuevos vehículos electrificados y adaptados a las necesidades de cada región, siete de ellos destinados a los mercados occidentales y otros seis desarrollados específicamente para China.

Los siete nuevos modelos destinados a los mercados occidentales se beneficiarán de las inversiones ya realizadas en las plataformas SPA2 y SPA3, lo que permitirá a la compañía reducir las inversiones necesarias en tecnología y fabricación frente a los niveles actuales.

En el caso de China, Volvo Cars aprovechará las sinergias con Geely mediante plataformas compartidas, un sistema de software específico para el mercado chino, componentes comunes y una cadena de suministro compartida para desarrollar seis modelos completamente nuevos y adaptados a este mercado.

MENOR INVERSIÓN Y MAYORES MÁRGENES

La compañía estima que buena parte de sus próximos modelos requerirán una inversión por vehículo "significativamente menor" que anteriores lanzamientos de modelos que estrenaban plataforma, como el EX60.

Además, Volvo Cars prevé mejorar el margen de beneficio por vehículo a medida que una mayor parte de su gama electrificada pase a utilizar plataformas basadas en SPA o arquitecturas híbridas compartidas.

La colaboración con Geely también permitirá generar ahorros adicionales en el suministro de componentes tanto en Europa como en China. En este sentido, Volvo Cars se ha marcado como objetivo alcanzar en 2030 un 30% de elementos completamente comunes entre vehículos, frente al 10% actual.

Según las estimaciones de la compañía, esta mayor estandarización permitirá conseguir aproximadamente un 5% de ahorro en los costes de materiales en 2030, además de generar ahorros indirectos adicionales.

La estrategia también contempla una reducción de los costes generales de estructura y una mejora de la productividad en toda la cadena de valor. Volvo Cars considera que la combinación de estas medidas con la nueva estrategia de producto permitirá avanzar hacia un modelo de negocio con mayor crecimiento, rentabilidad y capacidad de generación de caja.

MARCA PREMIUM LÍDER DEL MERCADO

El presidente y consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, ha señalado que los desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria del automóvil son "inmensos", aunque ha defendido que la estrategia presentada ofrece una respuesta a estos cambios. "Nuestra ambición es ser la marca líder de automóviles premium", ha confirmado.

"Con una cartera de productos optimizada regionalmente, sinergias únicas, electrificación y nuevos niveles de eficiencia, construiremos una compañía capaz de alcanzar márgenes EBIT superiores al 8%", ha afirmado Samuelsson.