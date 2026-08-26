Volvo incorpora nuevas funciones de seguridad inteligente para los EX60, EX90 y ES90 - VOLVO
MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
Volvo Cars ha presentado nuevas funciones de seguridad conectada para avisar a los conductores de peligros en la carretera de forma anticipada a fin de que tengan más tiempo para adaptarse y conducir de forma más segura.
"Cimentadas en décadas de conocimientos sobre seguridad del mundo real, estas innovaciones suponen un paso más hacia nuestra visión de reducir las colisiones a cero", señala Asa Haglund, responsable del Centro de Seguridad de Volvo Cars.
Disponibles en los Volvo EX90, ES90 y EX60, estas funciones amplían la capacidad del sistema de proporcionar alertas tempranas claras, sobre todo, en condiciones de poca visibilidad, por ejemplo, en carreteras con curvas o cuando hace mal tiempo.
Como parte de la misma actualización de software, los conductores de los Volvo EX90 y ES90 dispondrán de compatibilidad con Spatial Audio en Apple CarPlay, con lo que podrán llevar música y sonido un paso más allá.
Gracias al equipo de sonido de alta gama de Bowers & Wilkins, que incluye 25 altavoces de alto rendimiento, los conductores pueden disfrutar de una experiencia acústica "multidimensional y envolvente" que distribuye la música y las voces por todo el habitáculo.