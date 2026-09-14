Volvo inicia la producción en serie de sus camiones eléctricos, con hasta 700 kilómetros de autonomía

Archivo - Volvo FH eléctrico. - VOLVO - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volvo Trucks ha iniciado la producción en serie de su nueva generación de camiones eléctricos pesados --incluido el Volvo FH Aero Electric, de hasta 700 kilómetros de autonomía--, con la salida de las primeras unidades de la línea de montaje de la fábrica de Tuve, en Gotemburgo (Suecia), según ha informado la compañía este lunes.

La nueva gama de camiones eléctricos de Volvo se presenta en la feria internacional IAA Transportation, que se celebra en Hannover (Alemania) del 14 al 20 de septiembre, y se producirá tanto en la fábrica de Volvo Trucks en Tuve como en la de Gante (Bélgica).

La empresa califica en un comunicado este inicio de producción como un "hito importante" para el transporte de mercancías por carretera eléctrico y como una muestra de su compromiso por liderar la transformación hacia un transporte de mercancías "más sostenible".

"Ahora estamos convirtiendo una tecnología revolucionaria en una realidad industrial", declara el presidente de Volvo Trucks, Roger Alm, quien afirma que la respuesta de los clientes está siendo "muy positiva" y se está observando "un gran interés" en realizar pedidos de los nuevos camiones.

En concreto, se trata del nuevo Volvo FH Aero Electric --señalado como el "buque insignia" por la compañía-- y de los modelos de nueva generación Volvo FH, FM y FMX Electric, con los que asegura que el transporte eléctrico se convierte en "una solución viable para una proporción significativamente mayor de las operaciones de transporte que nunca".

Por un lado, el Volvo FH Aero Electric de autonomía extendida, gracias a una nueva tecnología de eje eléctrico (e-axle), puede incorporar una capacidad de batería "significativamente mayor" y recorrer hasta 700 km con una sola carga.

Combinado con capacidad de carga de megavatios y una "elevada" capacidad de carga útil, permite realizar con propulsión eléctrica rutas que tradicionalmente han dependido de camiones diésel, apunta Volvo.

Por otro, Volvo FH, FM y FMX Electric incorporan una cadena cinemática eléctrica "completamente nueva", diseñada para mejorar la eficiencia energética, la productividad y las prestaciones de conducción, con autonomías de hasta 470 km, destaca la firma, que recuerda que la autonomía depende de factores externos --como las condiciones meteorológicas y la resistencia al viento-- y de otros como el peso total del camión y el comportamiento del conductor.