Wallbox firma una alianza con Slate Auto como proveedor de cargadores eléctricos

Cargadores Supernova de Wallbox - WALLBOX

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha cerrado una alianza con Slate Auto como proveedor de cargadores eléctricos de la empresa estadounidense, informa en un comunicado este jueves.

La empresa está participada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y "responde a la nueva estrategia de negocio" de Wallbox de crecer en sus mercados estratégicos y de mayor rentabilidad.

En concreto, Wallbox suministrará cargadores Supernova de 180 kW, fabricados en su planta de Barcelona, que se instalarán la próxima semana en las instalaciones de Slate Auto en Indiana (Estados Unidos).

Además, ambas compañías "están explorando nuevas oportunidades de colaboración", incluyendo la posible instalación de más unidades de Supernova y de otros cargadores para el fabricante norteamericano de camionetas pick-up y SUV eléctricos.

El consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, ha explicado que el acuerdo les permite colaborar con "un gran fabricante de largo recorrido que va a ser muy competitivo en el mercado norteamericano y que va a competir directamente con Tesla y otros fabricantes".