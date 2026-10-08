Xpeng inicia en Austria la producción del G9L, que llegará al Salón de París para su estreno mundial

Xpeng inicia en Austria la producción de prueba del G9L, que llegará a París para su estreno mundial - XPENG

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca chinca premium Xpeng ha completado la primera prueba de producción en Europa de su nuevo SUV eléctrico G9L en las instalaciones de Magna en Graz (Austria), donde se fabricará este modelo destinado a ampliar la gama de la compañía en el mercado europeo.

El G9L se convierte así en el cuarto modelo de Xpeng que se produce en la planta austriaca, después de los G6, G9 y P7+, en el marco de la estrategia de la compañía china para avanzar en la fabricación local de vehículos en Europa. La producción de Xpeng en Graz comenzó en el tercer trimestre de 2025.

Tras completar esta primera prueba de producción, la primera unidad de preproducción del G9L recorrerá los 1.324 kilómetros que separan Graz de París antes de su presentación mundial, prevista para el próximo 12 de octubre en el Salón del Automóvil de París.

Durante este recorrido, Xpeng someterá el vehículo a condiciones reales de circulación con el objetivo de demostrar sus capacidades de carga, seguridad y comportamiento dinámico antes de su presentación al público en la capital francesa.

MÁS DE 6,7 MILLONES DE KILÓMETROS DE PRUEBAS

El G9L ha sido desarrollado como un modelo global y está previsto que llegue a 64 países y regiones. Su programa de validación se ha desarrollado durante tres años en 26 países y regiones, acumulando aproximadamente 6,74 millones de kilómetros de pruebas en carretera.

El SUV ha completado además 192 pruebas de choque y más de 110 protocolos de ensayo, incluyendo configuraciones tanto para vehículos con volante a la izquierda como a la derecha.

El programa de desarrollo también ha incluido una prueba de seguridad denominada '720 grados', estructurada en siete etapas y que combina diferentes condiciones de utilización en tierra, agua y aire.

En el apartado dinámico, el G9L incorpora de serie una suspensión neumática de doble cámara, amortiguación variable inteligente y dirección en las ruedas traseras, con un ángulo de giro de hasta 15 grados. Este sistema permite mejorar la maniobrabilidad del vehículo a baja velocidad y, al mismo tiempo, favorecer la estabilidad cuando circula a velocidades superiores.

CRECIMIENTO DE XPENG EN EUROPA

El inicio de la producción del G9L en Graz se enmarca en el crecimiento internacional de Xpeng. La compañía asegura que ya ha entregado más de 100.000 vehículos fuera de China, de los que más de 60.000 corresponden a Europa.

En Francia, uno de sus principales mercados europeos, la compañía ha superado las 6.000 unidades entregadas desde su entrada en el país hace dos años. Además, durante el segundo trimestre de 2026 sus entregas internacionales superaron por primera vez las 20.000 unidades, lo que supone un crecimiento interanual del 81%.

Los mercados internacionales aportaron el 25% de los ingresos de Xpeng durante el primer semestre de 2026, con un precio medio de venta superior a los 40.000 euros.