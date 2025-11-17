Xpeng recorta pérdidas en el tercer trimestre y duplica su facturación, hasta 2.466 millones de euros

Archivo - El G6, el G9 y el P7 de Xpeng - XPENG - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Xpeng ha registrado pérdidas por valor de 38 millones de yuanes (4,6 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, en comparación con las de 1.810 millones de yuanes (casi 220 millones de euros) del mismo período de 2024, lo que supone recortar sus 'números rojos' en más de un 97%.

Los ingresos totales fueron de 20.380 millones de yuanes (2.466 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 101,8% con respecto al mismo período de 2024.

Por segmentos, los ingresos por ventas de vehículos fueron de 18.050 millones de yuanes (más de 2.289 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 105,3% con respecto a los 8.800 millones de yuanes (1.069 millones de euros) del mismo período de 2024.

"En el tercer trimestre de 2025, Xpeng obtuvo otro conjunto de resultados récord. Las entregas de vehículos, los ingresos, el margen bruto y el efectivo disponible alcanzaron nuevos máximos", ha señalado el presidente y director ejecutivo de la firma china, Xiaopeng He.

Para el cuarto trimestre de 2025, la compañía prevé que las entregas de vehículos se sitúen entre 125.000 y 132.000, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente entre el 36,6% y el 44,3%.

Por su parte, los ingresos totales se situarán entre 21.500 y 23.000 millones de yuanes (2.611 y 2.794 millones de euros), lo que representa un aumento interanual de aproximadamente entre el 33,5% y el 42,8%.

"Las perspectivas anteriores se basan en las condiciones actuales del mercado y reflejan las estimaciones preliminares de la compañía sobre las condiciones del mercado y operativas, así como la demanda de los clientes, las cuales están sujetas a cambios", ha apuntado Xpeng.