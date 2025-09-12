El 061 organiza un desafío deportivo para fomentar el autocuidado y el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios

‘Correcaminos Feliz’ Recorrerá La Geografía Murciana En 11 Etapas Que Unirán Las 50 Bases Que El 061 Tiene En Comunidad - CARM

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha puesto en marcha, bajo el lema 'Para cuidar a los demás, primero hay que cuidarse a uno mismo', el desafío deportivo 'Correcaminos Feliz', que recorrerá la geografía murciana en 11 etapas que unirán las 50 bases con las que cuenta el 061 en la Región, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Esta iniciativa tiene como objetivos fomentar el autocuidado a través del deporte; reforzar el trabajo en equipo entre los profesionales sanitarios; la promoción de hábitos saludables entre los profesionales sanitarios, así como la educación sanitaria desde el ejemplo que supone que los profesionales que cuidan su salud inspiren a sus pacientes; y visibilizar la labor del sistema sanitario público.

Al cierre de cada etapa se abordará la importancia de un sistema sanitario sostenible. En concreto, la profesional del 061 Susana Abad va a recorrer 375 kilómetros en 11 etapas entre los meses de septiembre y octubre de este año. En cada una de ellas estará acompañada por cuatro corredores del área de Salud correspondiente al trayecto previsto.

En este desafío, se interconectarán las 50 bases que el 061 tiene en el territorio regional (Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE), el Centro de Coordinación de Urgencias y la Gerencia), los hospitales de las nueve áreas de Salud, centros de Salud Mental y centros de Atención Primaria.

Cada etapa será distinta en distancia, paisaje y orografía. La más corta constará de 16 kilómetros y la más larga de 55, todas se realizarán corriendo y en dos de ellas se combinará con recorrido en bicicleta.

UN DESAFÍO EN EQUIPO

La primera carrera, de 45 kilómetros de longitud, se celebrará este domingo, 14 de septiembre, y unirá Mula y Caravaca de la Cruz. Durante lo que resta de mes y en octubre se celebrarán las diez etapas restantes que unirán las diferentes áreas sanitarias de la Región.

Esta carrera, que se enmarca en los propósitos del proyecto 'Ubuntu 061' para mejorar el bienestar físico y emocional de los trabajadores, busca crear una cultura de colaboración y visibilizar la importancia del sistema sanitario público.

Desde su creación en 2022, 'Ubuntu' se dirige a fortalecer el trabajo en equipo entre los más de 1.000 profesionales que integran la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 en la Región de Murcia. Basado en principios de psicología organizacional, el proyecto promueve entornos de confianza, comunicación efectiva y cohesión grupal en las más de 50 bases repartidas por la Región de Murcia.

La inscripción para participar se puede realizar a través de 'https://forms.office.com/e/nxH4wDXJwe', y podrá participar personal del SMS que disponga de buena forma física, presente licencia federativa y orden de inscripción.