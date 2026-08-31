El 061 realiza más de 48.000 actuaciones en las zonas de costa este verano

El SMS ha reforzado este servicio para atender la demanda de estas zonas ante la mayor afluencia de población. - CARM

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Urgencias y Emergencias del 061 del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha realizado desde el 1 de julio un total de 48.422 actuaciones en las zonas de costa, según ha informado la Comunidad.

La mayoría de las atenciones ha estado relacionada con patologías cardiacas y respiratorias, así como traumatismos, mareos, vértigos e indisposiciones.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, acompañada por el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, ha ofrecido este lunes este balance en la visita al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del municipio.

Ayala ha afrimado que las actuaciones específicas puestas en marcha orientadas al refuerzo de la asistencia sanitaria en las zonas costeras en las que crece su población de referencia en verano "han permitido atender la mayor demanda asistencial producida estos meses por los desplazamientos estivales".

Este verano se han previsto actuaciones específicas orientadas al refuerzo en las zonas costeras, además de los ocho Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) estables en la zona costera de la Región --, Mazarrón, dos en Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco-- y de las siete Unidades Móviles de Emergencias (UME) estables en Águilas, Mazarrón, Cartagena (dos), Torre Pacheco, La Manga-Centro y San Javier-San Pedro del Pinatar.

El Puerto de Mazarrón se ha dotado de personal médico y de enfermería todas las noches y las 24 horas en festivos, además de un Soporte Vital Avanzado (SVAE) las 24 horas hasta el 1 de septiembre, dotado con seis enfermeros y seis técnicos.

Por su parte, el SUAP de Águilas está reforzado todos los días de la semana de 15.00 horas a 8.00 horas, incluyendo los festivos, como el año pasado.

En cuanto a Los Alcázares, cuenta con una UME con base en el municipio compuesta por médico, enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias desde el 26 de junio hasta el 18 de octubre. En total, serán seis médicos, seis enfermeros y 12 técnicos.

También se ha reforzado La Manga Norte con un Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) dotado de seis enfermeros y seis técnicos.

Igualmente, como refuerzo del 061, en Puntas de Calnegre se ha contado con una ambulancia no asistencial.

En Mazarrón hay una ambulancia con Soporte Vital Básico de Cruz Roja y otras tres más de Protección Civil en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 atiende la demanda sanitaria recibida a través de los números de marcación rápida 1-1-2, o por cualquier otro medio en la Región de Murcia, y coordina desde el Centro de Coordinador de Urgencia (CCU) todos los recursos sanitarios de urgencias y emergencias extrahospitalarios existentes.

Está integrado por 434 médicos, 450 enfermeros, 219 técnicos, 116 celadores, 46 trabajadores administrativos y no sanitarios y un farmaceútico.

MEDIO MILLAR DE PROFESIONALES MÁS

La Comunidad ha destinado de forma inicial más de 37 millones de euros a la reorganización y el refuerzo de la atención a los pacientes.

Ello ha permitido la contratación por parte del SMS de más de 6.500 profesionales este verano --500 más que en 2025-- para la cobertura de las vacaciones y permisos del personal en los centros sanitarios y garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la Región de Murcia.

Aproximadamente, 455 son facultativos, y más de 4.000 personal sanitario no facultativo, de los que 2.000 son enfermeros y más de 2.000 de otras categorías como técnicos en cuidados de enfermería, matronas, fisioterapeutas o técnicos en radiodiagnóstico.

El plan también ha previsto la contratación de aproximadamente 1.800 profesionales de categorías no sanitarias, entre ellos auxiliares administrativos y administrativos, para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Este dispositivo especial de atención sanitaria, que estará operativo hasta el 30 de septiembre, reorganiza la asistencia atendiendo a las nuevas necesidades y al aumento de la demanda asistencial producida por los desplazamientos de la población a zonas de costa o de interior y prevé la apertura en verano de consultorios y puntos para atención a la población, como se ha hecho otros años.