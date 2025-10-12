Los 14 tanques de tormentas del entorno del Mar Menor evitaron la entrada de 200.000 m3 en el ecosistema marino

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado que los 14 tanques de tormentas distribuidos en el entorno del Mar Menor han evitado la entrada de 200.000 metros cúbicos (m3) de agua dulce en el ecosistema marino.

Y es que, las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca 'Alice' en la zona del Campo de Cartagena han llevado al máximo de capacidad a los 14 tanques de tormentas, que han contenido una cantidad de agua equivalente a 80 piscinas olímpicas.

Ese agua, según ha explicado la consejera a través de sus redes sociales, "está siendo tratada por diferentes estaciones depuradoras para ser puesta a disposición de las comunidades de regantes y poder ser reutilizada en campos de cultivo". En concreto, el tanque de tormentas de la EDAR de Torre Pacheco, que visitó Rubira ayer sábado ha retenido 66.000 metros cúbicos de agua.

Por otro lado, tras visitar el estado en el que han quedado los cultivos en las áreas más afectadas por la borrasca 'Alice', como la zona de El Mirador en San Javier, ha señalado que los daños "se podrían haber evitado".

"La Confederación Hidrográfica del Segura tiene que construir obras como las presas de laminación de la Rambla de Cobatillas, con la que se podría haber evitado el daño. Las actuaciones necesarias están identificadas solo falta voluntad política", ha remarcado.