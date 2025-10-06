La 15 edición del IBAFF rendirá homenaje a los 1.200 de historia de Murcia del 10 al 18 de octubre

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décimo quinta edición del Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF), que tendrá lugar del 10 al 18 de octubre, estará marcada por la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El certamen mantendrá abierta su convocatoria hasta el 17 de octubre, incorporará secciones dedicadas al talento local, la formación y la mediación y reforzará su dimensión cívica con un jurado popular, voluntariado e iniciativas solidarias.

La Filmoteca Regional se convertirá en el puerto base de este evento que rinde homenaje a la fundación de Mursiya y cuya inauguración se enmarca en el programa 'Murcia Focus', dedicado a los creadores de la Región.

Este ofrecerá una cartografía de miradas murcianas con títulos como 'Este es el diario no tan secreto', de Raquel Agea; 'La hoguera', de Carlos Saiz; 'Sé de un lugar', de Emilio Hupe y Antonio Conesa; y 'Olores', de Alba Esquinas.

El concejal de Desarrollo y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha afirmado que "esta obra tecnológica, esta obra audiovisual en esta ocasión va a cobrar más sentido que nunca con en esa función que tiene este espacio de convertirse en un lugar de encuentro, de diálogo, de trabajo y también de exhibición pública de toda esa inmensa labor que se está llevando a cabo para que sigamos creciendo, para que sigamos alcanzando cada vez metas más altas y para que este festival se sitúe todavía más arriba en el panorama nacional e internacional".

PREMIOS, JURADOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El festival mantiene su sección oficial con dos ejes competitivos como es el Mejor Largometraje (10.000 euros) y Mejor Cortometraje (6.000 euros), además de 'Panorama Murcia', un apartado creado para visibilizar el talento regional y favorecer su llegada a salas.

El jurado de largometrajes estará formado por Joaquín Vallet Rodrigo, crítico e historiador de cine; Beatriz Herzog Ruiz de Alegría, guionista y ejecutiva de desarrollo vinculada a producciones como 'La casa de papel'; y Paco Sáez, animador y director de storyboard galardonado con un Goya por 'Madrid 2120'.

En cortometrajes, el jurado lo integran Gonzalo Ballester, documentalista murciano de reconocido prestigio; Juliana Arana, programadora de la MIDBO (Bogotá); y Cecilia Ibáñez, directora y productora con una amplia trayectoria en todos los procesos del cine.

El festival refuerza su dimensión participativa con el jurado popular, compuesto por hasta 30 personas mayores de 18 años que visionarán y puntuarán todas las películas.

IBAFF JOVEN Y EDUCACIÓN CINEMATOGRÁFICA

El programa 'IBAFF Joven' convertirá la sala en una aula viva, con estudiantes de institutos de la Región que ejercerán como jurado mientras aprenden a mirar, argumentar y deliberar sobre las obras seleccionadas, culminando con la entrega del Premio 'IBAFF Joven'.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha afirmado que "es una novedad en la que queremos incluir a todos los jóvenes del municipio para que se integren en este sector audiovisual como ya hacemos también con otros programas del ayuntamiento y con esta novedad queremos darles ese protagonismo que siempre han tenido, pero de una manera mucho más especial y mucho más concreta".

La décimo quinta edición del IBAFF se integra en Ágora Tech-Hub Audiovisual de Murcia, una plataforma dedicada a visibilizar el talento local y a fortalecer la conexión con la industria y la formación, en colaboración con el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

'PANORAMA MURCIA 1200', TALLERES, GASTRONOMÍA

Por su parte, 'Panorama Murcia 1200' consolida su papel como sección competitiva de cortometrajes realizados en la Región o firmados por creadores murcianos, con títulos como 'Perseidas', de Cristina Ruiz, galardonado con el Premio del Público en Universae Film Lab.

'El IBAFF Infantil' mantendrá su vocación de descubrimiento con talleres gratuitos como 'De Muybridge al GIF: 150 años de imagen en movimiento' y 'Pilotaje de drones para niños y niñas', mientras que el espacio formativo ampliará su oferta con seminarios y mesas redondas dedicadas a la inteligencia artificial aplicada al audiovisual.

El festival también incorporará un 'IBAFF Gastronómico', con degustaciones y los 'Catametrajes' que serán maridajes de cortometrajes y vinos 'De Nariz', guiados por el sumiller Pedro Martínez.

La vertiente 'IBAFF Solidario' llevará el cine a espacios como el centro penitenciario 'Murcia II', en Campos del Río, y el Hospital Virgen de la Arrixaca, continuando la labor social del certamen en su compromiso con el acceso a la cultura. Fiel a su pedagogía del cuidado, los Premios Arrebato y Honorífico se anunciarán a lo largo del festival como "gesto de respeto" hacia el tiempo de la creación.