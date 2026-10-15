Archivo - 150.000 euros para restaurar la cúpula y las cubiertas de la basílica de la Purísima Concepción de Yecla - X REMEDIOS LAJARA - Archivo

YECLA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, ha autorizado una subvención de 150.000 euros al Obispado de Cartagena para financiar las obras de restauración de la cúpula y las cubiertas de la basílica de la Purísima Concepción de Yecla, un inmueble declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.

La actuación responde a una necesidad urgente de conservación patrimonial tras los desprendimientos producidos en febrero de 2026, que afectaron a parte de la cobertura cerámica de la cúpula y ocasionaron daños en diferentes zonas de las cubiertas del templo. La intervención permitirá completar las medidas de emergencia adoptadas y proporcionar una solución definitiva a las patologías detectadas, garantizando la seguridad de las personas y la adecuada preservación del edificio.

La basílica de la Purísima Concepción constituye uno de los elementos patrimoniales más representativos de Yecla y de la Región de Murcia. De su estructura destaca la singular cúpula revestida con azulejería blanca y azul, que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del paisaje urbano de la localidad por su valor histórico, arquitectónico y simbólico.

La restauración permitirá conservar y transmitir a las generaciones futuras un bien de extraordinario valor cultural, además de reforzar su potencial como recurso patrimonial, turístico y educativo. La intervención favorecerá asimismo la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico regional, contribuyendo al desarrollo económico y cultural del municipio de Yecla y de la Región.