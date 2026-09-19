El 30 de septiembre termina el plazo de candidaturas a los XI Premios de Calidad en la Edificación

El consejero Jorge García Montoro, junto al presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, Antonio Luis Mármol; el presidente de Frecom, José Hernández; y el director de Instituciones de CaixaBank en la Región - CARM

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El día 30 de septiembre termina el plazo para presentar las candidaturas a los XI Premios de la Calidad en la Edificación que organiza la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, en colaboración con la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) y CaixaBank.

Las solicitudes deberán tramitarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma. El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, animó a profesionales e instituciones a concurrir en esta edición de los galardones que reconocen el talento y la capacidad técnica de los profesionales y empresas que contribuyen al avance del sector.

"Estos premios apuestan por la innovación para favorecer la construcción de vivienda asequible que impulsa el Ejecutivo regional para mejorar el acceso al hogar de jóvenes y familias", indicó Rollan.

El director recordó que este año se incorporan nuevas categorías destinadas a visibilizar ámbitos estratégicos como la Dirección de ejecución en obra nueva, Seguridad y salud e Innovación y divulgación, con el objetivo de reconocer actuaciones y trabajos que contribuyan al avance técnico y social de la edificación.

Los premios mantienen además las categorías de Conservación, Rehabilitación, Sostenibilidad y eficiencia energética, Accesibilidad e Interiorismo, que reconocen actuaciones destacadas tanto en edificios residenciales como de otros usos.