El 32,9% de los jóvenes murcianos entre los 15 y 21 años edad quiere ser emprendedor y crear su propia empresa

Archivo - XIV Final Young Business Talents 2025 - XIV FINAL YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes de la Región de Murcia de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 32,9% de los jóvenes murcianos quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 10,6% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 23,8% optaría por ser funcionario y un 32,7% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

Estos datos van en línea con la media arrojada a nivel nacional, donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente. Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos", ha afirmado el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués.

Entre las razones por las que los jóvenes murcianos eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (33,9%), seguido de ser su propio jefe (30,7%) y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (25,7%).

No obstante, el 74,6% de los murcianos considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el comercio, deporte y economía colaborativa.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son que un ambiente de trabajo agradable (42%), tener un salario más alto (41,9%); y que les ofrecieran estabilidad en el empleo (40,5%).

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL

La Generación Z de la Región se muestra pesimista con el futuro laboral. El 46% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años y el 29,1% piensa que la situación seguirá igual y un 24,9% opina que el empleo irá mejor. Unos datos en línea con la media nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

"Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo; pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas, por encima del resto de Europa, e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro", ha explicado Nogués.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 62,9% de los jóvenes murcianos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios, aunque en este sentido son la segunda comunidad más negativa de España, por detrás de Navarra (58%).

"Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", ha señalado.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo destacan el interés y las ganas de trabajar (55,9%), los conocimientos (48,9%), la experiencia (47,4%), y tener un buen nivel de idiomas (46,2%).

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 64,6% de los jóvenes murcianos lo tiene claro y emigraría, un dato en línea con la media nacional (64%).

Aunque la mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: 7 puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera.

El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que se verían afectados si emigraran", ha observado el director del informe.

Entre las razones por las que los murcianos se irían fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (43%), seguida de tener mejor salario (26,8%), por la falta de oportunidades en España (22,4%) y para aprender idiomas (5,8%). Entre los países de destino más atractivos lidera el ranking EEUU (25,9%), seguido de Alemania (15,7%), Reino Unido (13,5%) e Italia (10,9%).

MEJOR PREPARADOS QUE SUS PADRES

Según los datos del informe, el 55,2% de los murcianos cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato ligeramente superior con la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

Respecto a la relación de los jóvenes murcianos y sus compañeros de clase con los profesores, el 91,4% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 6,6% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente y un 2% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

LA UNIVERSIDAD, LA OPCIÓN PREFERIDA

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes murcianos para continuar cuando terminen los estudios actuales, que comprenden ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Así lo manifiesta el 71,1% de los encuestados, siendo la comunidad donde más jóvenes optarán por una carrera universitaria.

Entre sus siguientes opciones se encuentran estudiar un ciclo de Formación Profesional (13,1%). El 10,8% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 3,2% montará su negocio, el 1,3% se incorporará al mercado laboral, y un 0,6% continuará con el negocio familiar.

"También ha crecido la oferta en Formación Profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, hoy en día, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria", ha señalado Nogués.

Para elegir una carrera, los principales factores son la vocación, elegirían la que le guste (73%), la que tenga mayores salidas (56%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (41%). Las carreras que más interés les despiertan son Empresas/Economía (31%), Magisterio (22,5%), Derecho (19,5%), y Marketing y Publicidad (17,1%).

Por otro lado, el informe recoge que el 65,5% de los jóvenes murcianos creen que lo que estudian les servirá para su carrera profesional, aunque el 19,1% manifiesta que en algún momento se han planteado abandonar y ponerse a trabajar.

FORMACIÓN ORIENTADA AL FUTURO

El informe refleja una demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza: nueve de cada diez jóvenes de la Región consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y prácticamente la totalidad (95,2%) valora el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

El 78,8% de los jóvenes murcianos considera útiles los conocimientos financieros que reciben y el 88,2% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo.