El 41.716, séptimo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, cae en Murcia y Caravaca de la Cruz

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 41.716 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Este número ha recaído en varias administraciones de Madrid capital, especialmente en la 240 (Avenida de la Albufera( con 80 series) y en Doña Manolita (Carmen, 22) y la administración 125 (Narváez, 13), con una serie en cada una. Además, otras 60 series han ido al municipio madrileño de Arganda del Rey, y otras 30 a la administración número 8 de Segovia.

Igualmente, llevan 10 series de este número la administración número 38 de Murcia, y otras 10 la 58 de Sevilla. Una serie lleva otro municipio madrileño, el de Algete, la adminitración número 5 de San Sebastián (Guipúzcoa) y otras admministraciones de Caravaca de la Cruz (Murcia), Ourense, Talrragona y Toledo.

Precisamente en Caravaca de la Cruz, el gerente de la administración, Juan Flores, ha explicado a Europa Press que se había enterado "por los medios de comunicación" de que la suya se encontraba entre las loterías que han repartido algún premio este sorteo.

Flores ha señalado que, en concreto, su administración ha vendido un total de 10 décimos agraciados, todos ellos por ventanilla, y que las ventas tuvieron lugar entre julio y agosto. "Estoy muy nervioso y muy feliz", ha señalado.

El número fue cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla. Fidelia Sañaba Mangue y Camila Isabella Cartagena Santos, han extraído número y premio, y Abigail Sañaba Mangue y Alondra María Paz Coveñas Torres han extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.