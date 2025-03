El 43% de los fallecidos en accidente de tráfico en 2024 obligados a llevar cinturón no hacía uso del mismo

El Operativo desplegado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil prevé controlar alrededor de 17.000 vehículos

MURCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Doce de las veintiocho personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2024 en la Región de Murcia obligadas a llevar el cinturón de seguridad no hacía uso del mismo en el momento del siniestro, lo que representa un 43% del total, tal y como ha informado este lunes la delegada del Gobierno, Mariola Guevara.

Guevara, acompañada de la jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, y del comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo, ha presentado una nueva campaña especial de la DGT con el objetivo de prevenir y concienciar sobre la importancia del uso de este dispositivo y de los sistemas de retención infantil que se desarrolla desde este lunes y hasta el próximo 16 de marzo y en la que la Guardia Civil prevé controlar 17.000 vehículos.

"Esta campaña se centra en los sistemas de equipamiento de seguridad y retención infantil, ya que es una de las medidas más eficaces para proteger a todos los ocupantes del vehículo, y lo que pretendemos es concienciar de la importancia y eficacia de usar estos dispositivos para prevenir lesiones graves e incluso mortales en caso de un siniestro", ha explicado Guevara.

La delegada del Gobierno ha indicado que esta campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial, que marca la tolerancia cero en comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad, la distracción, el no uso de los equipamientos de seguridad, cinturón y los sistemas de retención infantil, así como en el consumo de alcohol y drogas al volante.

"Vamos a tener a 216 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que controlarán 17.000 vehículos entre turismos, taxis, autobuses y vehículos destinados al transporte de mercancías en una semana en la que también contaremos con la colaboración de las policías locales de los ayuntamientos que se han adherido a la campaña", ha añadido.

En esta ocasión han sido 28 municipios los que se han sumado a la campaña: Abarán, Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego, San Javier, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla.

DATOS DEL USO DEL CINTURÓN EN SINIESTRALIDAD MORTAL

"Un dato preocupante es que el año pasado, cuatro de los cinco conductores fallecidos que estando obligados no hacían uso del cinturón de seguridad, es decir, el 80%, había consumido previamente alcohol u otras drogas", ha añadido Guevara.

Jerez ha indicado que el uso de estos dispositivos de seguridad pasiva no evita el siniestro, pero una vez que suceden, salvan vidas, y ha destacado especialmente la importancia de los sistemas de retención infantil. "Deben estar homologados y adaptados a la talla del niño y es importante apelar a la responsabilidad de los adultos para su uso correcto", ha indicado.

En cuanto a los resultados obtenidos en los controles realizados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) en la campaña del 11 al 17 de marzo de 2024, se inspeccionaron los cinturones y sistemas de retención infantil de 16.888 vehículos y, de ellos, 544 fueron denunciados (el 3,22%).

En concreto, los agentes controlaron a 13.431 turismos, 3.147 vehículos de mercancías, 157 autobuses y 153 taxis.

En lo que respecta a los turismos, 13.234 conductores sí hacían uso del cinturón y 197 no, lo que supone un 1,47% de no uso; mientras que 4.699 pasajeros adultos del asiento delantero sí hacían uso del cinturón y 80 no, lo que supone un 1,67% de no uso.

Asimismo, 335 pasajeros menores del asiento delantero sí hacía uso del cinturón o SRI y 9 no, lo que supone un 2,62% de o uso; mientras que 3.229 pasajeros adultos del asiento trasero sí hacían uso del cinturón y 109 no, lo que supone un 3,27% de no uso; y 913 pasajeros menores del asiento trasero sí hacían uso del cinturón o SRI y 19 no, lo que supone un 2,04% de no uso.

En cuanto a los vehículos de mercancías, 3.071 conductores sí hacían uso del cinturón y 76 no, lo que supone un 2,41 % de no uso; 885 pasajeros adultos del asiento delantero sí hacían uso del cinturón y 36 no, lo que supone un 3,91% de no uso; y 1 menor pasajero del asiento delantero no hacía uso de cinturón.

Además, 171 pasajeros adultos del asiento trasero sí hacían uso del cinturón y 13 no, lo que supone un 7,07% de no uso; y 19 pasajeros menores del asiento trasero sí hacían uso de cinturón, y 3 no, lo que supone el 13,64% de no uso.

En lo que respecta a los autobuses, de 157 conductores, 1 no hacía uso del cinturón, lo que supone 0,64%; mientras que de 402 pasajeros adultos todos hacían uso del cinturón; y de 12 pasajeros menores, todos hacían uso del cinturón.

En cuanto a los taxis, de 153 conductores, todos hacían uso del cinturón; los 11 pasajeros del asiento delantero hacían uso del cinturón; y los 40 pasajeros del asiento trasero hacían uso del cinturón.

Por tipo de vía, en vías convencionales se practicaron 459 denuncias, lo que supone el 84% del total; mientras que en autovías y autopistas se realizaron 85 denuncias, lo que supone el 16% del total.