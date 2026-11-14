El 45 Cartagena Jazz Festival se despide este domingo con Samara Joy, una de las grandes voces del jazz contemporáneo

Samara Joy - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 45 Cartagena Jazz Festival, impulsado por el Ayuntamiento se despide este domingo 15 de noviembre y recibe a Samara Joy, una de las grandes voces del jazz contemporáneo, pese a su juventud.

Heredera de la elegancia y el carisma de grandes referentes como Sarah Vaughan, Betty Carter, Abbey Lincoln o Carmen McRae, la artista combina una extraordinaria técnica vocal con una sensibilidad única para reinterpretar el repertorio jazzístico. Actuará a las 19.00 horas en el auditorio El Batel. Entradas a través de jazz.cartagena.es-

Criada en el Bronx en una familia profundamente vinculada a la música góspel, descubrió el jazz durante sus estudios en la SUNY Purchase, donde comenzó una fulgurante trayectoria que despegó tras alzarse con el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition en 2019.

Su álbum de debut llegó en 2021, pero fue 'Linger Awhile' (2022) el trabajo que la situó en la primera línea del jazz internacional. Con él obtuvo dos premios Grammy, incluido el de Mejor Artista Revelación, a los que sumó nuevos galardones por 'A Joyful Holiday' en 2025.

Su último disco, 'Portrait', coproducido junto al trompetista Brian Lynch, confirma su madurez artística y su creciente talento como compositora y letrista.

Antes, por la mañana, se celebrará el último concierto de la terraza de El Batel, a las 12.30 horas. Desde Cádiz, La Perra Blanco lleva ocho años incendiando escenarios por toda Europa.

Liderada por Alba Blanco, guitarrista, cantante y compositora, la banda se ha consolidado como una de las propuestas de rock'n'roll más potentes y auténticas del momento. El quinteto lo cierran Guillermo González al contrabajo, Jesús López a la batería, Gerard Vercher a los vientos y Nelo Alfonso a los teclados.

Su energía en directo ha sido reconocida por la prensa como "el mejor directo de España". Su último trabajo, 'Get It Out' (Folc Records, 2024), confirma su lugar como una de las grandes promesas del rock and roll europeo. En 2026 se espera el estreno de su próximo trabajo 'Lovers and Fears' y gira nacional e internacional.

Con estos conciertos, el 45 Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, pondrá fin a tres semanas de música en directo que han reunido a grandes figuras internacionales, nuevos talentos y propuestas musicales de diferentes estilos en distintos escenarios de la ciudad.