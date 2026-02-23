El 46% de los murcianos que vive de alquiler está en riesgo de pobreza, según Cáritas

El director de Cáritas Región de Murcia, Jesús Martínez-Pujalte, con los miembros de la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional - ASAMBLEA REGIONAL

El 46% de las personas que vive de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentra en riesgo de pobreza. Así lo ha advertido este lunes el director de Cáritas Región de Murcia, Jesús Martínez-Pujalte, durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional.

Martínez-Pujalte ha señalado que la vivienda se ha convertido en "el cuello de botella de la integración social" y en uno de los principales motores de la exclusión.

Según ha expuesto, el 23% de la población murciana presenta algún rasgo de exclusión residencial, en un contexto en el que los precios de compra y alquiler crecen muy por encima de los ingresos.

En concreto, ha detallado que entre 2018 y 2024 el índice de precios de la vivienda ha aumentado un 35% en la Región, un 54% en obra nueva y un 33% en segunda mano, mientras que el alquiler ha subido un 25% en ese mismo periodo.

"La vivienda es ahora más que nunca un falso derecho", ha afirmado. Durante su intervención, el responsable de Cáritas ha enmarcado estos datos en una realidad más amplia de pobreza infantil y exclusión estructural.

Ha indicado que cerca de 140.000 niños, niñas y adolescentes viven por debajo del umbral de la pobreza en la Región, lo que sitúa a Murcia como la comunidad con mayor tasa de pobreza infantil de España, con un 44% según el indicador AROPE.

"Cada número representa a un niño que no tiene suficiente comida en su plato, que vive en una casa sin calefacción o que no puede acceder a actividades extraescolares porque su familia no puede pagarlas", ha subrayado, para advertir de que "la exclusión social se hereda" y de que nacer en una familia pobre duplica las probabilidades de seguir siéndolo en la edad adulta.

Cáritas atiende actualmente en la Región a 2.300 menores, principalmente en programas de refuerzo escolar y desarrollo integral, dentro de un acompañamiento que se extiende a sus familias.

En total, la entidad ha dado respuesta a 83.325 personas, en hogares donde más del 50% tienen hijos menores a cargo y cerca del 37% son familias monoparentales encabezadas por una mujer.

Martínez-Pujalte ha alertado también sobre la situación de la juventud, marcada por la inestabilidad laboral y el encarecimiento de la vivienda, lo que retrasa la emancipación y prolonga una "transición a la adultez más larga y frágil".

"No se trata de una dificultad coyuntural, sino de una transición bloqueada que convierte la juventud en una etapa prolongada de vulnerabilidad social", ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de que unas 400.000 personas en la Región, el 26% de la población, están en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje superior a la media nacional, y ha señalado que las tasas de pobreza se mantienen por encima del 24% desde 2018, lo que evidencia una cronificación del problema.

En este contexto, ha reclamado un Pacto Regional por la Infancia que priorice a los menores en las políticas públicas y ha instado a los grupos parlamentarios a destinar más recursos a combatir la exclusión. "Una sociedad que condena a su infancia a la pobreza está hipotecando su propio futuro", ha concluido.

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE Toñi Abenza ha agradecido la intervención "rigurosa y emocional" del compareciente y ha subrayado que la pobreza infantil en la Región es "crónica y estructural". Ha destacado que "detrás de cada cifra hay un rostro concreto" y ha preguntado por el perfil actual de las familias atendidas, el impacto emocional en los menores y la eficacia de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, ha señalado la necesidad de "poner soluciones eficientes" ante una realidad que "nos debería sonrojar como sociedad".

Desde Vox, Ignacio Arcas ha coincidido en que el "ascensor social está averiado", aunque ha defendido que el problema principal no es la desigualdad sino la pobreza.

Ha cuestionado la eficacia del denominado "escudo social" y ha advertido de que el actual modelo de subsidios puede generar dependencia y trasladar la carga a las generaciones futuras. "Estamos viendo trabajadores pobres que, aun teniendo empleo, no llegan a final de mes", ha señalado.

Por su parte, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha calificado la intervención como "uno de los discursos más rigurosos y honestos" escuchados en la Cámara y ha afirmado que resulta "desgarrador" que la juventud se haya convertido en "una etapa prolongada de vulnerabilidad social".

A su juicio, las altas tasas de pobreza infantil en la Región responden a "un modelo estructural que no está rompiendo la transmisión intergeneracional de la pobreza".

Desde el PP, Maruja Pelegrín ha reconocido que "las tasas de pobreza tienen que cambiar" y ha señalado que se está trabajando en una ley de atención integral a la infancia. También ha recordado que España presenta la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea y ha defendido la necesidad de abordar el problema desde todos los niveles de la Administración.