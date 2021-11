Unos 50 sanitarios se reúnen en el Hospital Santa Lucía para abordar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH

CARTAGENA (MURCIA), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario Santa Lucía acoge este lunes y martes las XVII jornadas de enfermedades infecciosas organizadas por la sección de Medicina Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena. que se celebran de manera presencial en el Hospital Santa Lucía con más de 50 inscritos, y que también se retransmiten en streaming, informaron fuentes del Área de Salud 2 en un comunicado.

En estas jornadas, como homenaje a los 40 años de lucha contra el VIH/sida, se hace especial énfasis en estrategias de diagnóstico precoz de la infección por VIH impulsadas por Salud Pública del Servicio Murciano de Salud desde diferentes ámbitos, incluidos la Atención Primaria, a la que se ha dedicado una primera mesa que ha contado con la presencia del José Jesús Guillén Pérez, director general de Salud Pública y Adicciones.

También se hará hincapié en los nuevos avances en terapia antirretroviral como suele ser habitual en estas jornadas, y este martes habrá una mesa especial sobre el Covid persistente desde la perspectiva de las complicaciones neuro-psiquiátricas.

Las jornadas cerrarán con una mesa especial de cribado y tratamiento de nuevos casos de hepatitis C en poblaciones especiales y difíciles de diagnosticar y tratar como sujetos VIH y no VIH en programa de seguimiento de ITS, pacientes con drogodependencias y pacientes psiquiátricos

La incidencia del Virus del Papiloma Humano ha aumentado notablemente y la Organización Mundial de la Salud ha difundido una alerta mundial sobre este virus y las enfermedades que puede conllevar con una incidencia de 160x1.000.000 entre la población, mayoritariamente masculina HSH VIH.

Los especialistas están detectando que en alrededor de un 50% se lleva a cabo un diagnóstico tardío y que los pacientes no son conscientes de realizar prácticas de riesgo que conlleven la transmisión del virus, y resaltan la importancia de la prevención.

SECCIÓN DE INFECCIOSAS

La sección de medicina infecciosa se compone de siete facultativos integrados en el servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena y en la que además de la labor asistencial y clínica se desarrolla labor investigadora en estas líneas estratégicas de virus de hepatitis C y VIH.

En el área de Salud de Cartagena, esta unidad lleva a cabo seguimiento y control del seguimiento de más de 700 pacientes con infección por VIH, y participa de forma activa junto a otras especialidades médicas en la labor asistencial e investigadora de los enfermos ingresados por COVID-19 en el Área de Salud de Cartagena