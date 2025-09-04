Unos 500 metros cuadrados terreno se han visto afectados en un incendio forestal en Torre del Rame (Cartagena)

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Un incendio de cañas en la RM-F54, cerca de la Rambla del Albujón, en el espacio protegido de Torre del Rame, ha afectado a 500 metros cuadrados de terreno forestal, según ha informado el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido hasta 96 llamadas informando sobre el fuego a partir de las 18.08 horas.

Se ha movilizado el operativo adscrito al Plan Infomur, destinado a la lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia. Al lugar se han desplazado Bomberos de Cartagena, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, 3 helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, 1 helicóptero de vigilancia y control (ACOVI), 3 brigadas forestales con agentes medioambientales, Policía Local y Guardia Civil.