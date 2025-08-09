El 64ª Cante de las Minas ya tiene finalistas

José Plantón Heredia 'José del Calli', uno de los finalistas del Festival del Cante de las Minas de 2025 - FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS

LA UNIÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El 64º Festival Internacional del Cante de las Minas ya tiene finalistas. Pasadas las 2.30 horas de la madrugada se ha dado a conocer, con un cartel en la puerta de la 'Catedral del Cante', los artistas que se jugarán los máximos galardones del flamenco, según informaron fuentes de la Fundación Cante de las Minas.

El jurado, compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero, el instrumentista Juan Parrilla, la periodista Kyoko Shikaze, el productor y guitarrista José Manuel Gamboa y el flamencólogo Paco Paredes, ha seleccionado a cuatro cantaores para la final: José Plantón Heredia 'José del Calli' (Córdoba) con levantica y tientos; Francisco Javier Heredia Hernández 'Francisco Heredia' (Jaén) con minera, taranta y granaína y media; Gregorio Moya Lara 'Gregorio Moya' (Ciudad Real) con minera, cartagenera, malagueña y mariana, y José Antonio Romero Pérez 'El perrito' (Cádiz) con minera, cartagenera y malagueña, siendo estos tres últimos los aspirantes a la 'Lámpara Minera'.

En la categoría de instrumentista flamenco, el premio estará entre la flauta de la extremeña 'Ostalinda Suárez' y el piano de José Carlos Esteban-Hanza Fernández (Almería).

También son dos los aspirantes al 'Desplante', ambos de Cádiz: Salomé Ramírez Almagro y José María Viñas Coca. En la categoría de toque, el único aspirante a ganar el 'Bordón Minero' es el barcelonés Toni Abellán Sánchez 'Toni Abellán'.

La gran final será este sábado, 9 de agosto, a las 22.00 horas en el Antiguo Mercado Público de La Unión. Se puede seguir en streaming a través de la web www.festivalcantedelasminas.org, así como los perfiles oficiales de Youtube y Facebook.

PRÓXIMOS EVENTOS

El trovo protagonizará la agenda cultural de la última jornada del LXIV Festival Internacional del Cante de las Minas. La semifinal de VII Certamen Internacional de Trovo 'Pascual García Mateos' se celebrará a las 12.00 horas en la Casa del Piñón, para pasar, ya a las 17.00 horas, a disputar la final en este mismo emplazamiento y conocer al ganador del trofeo 'Ángel Cegarra'.

Tras esto se entregará el premio 'Trovero Marín' a Alfonso 'El Levantino' en representación de todos los cantaores de trovo. Tras la final, la clausura de esta edición será la madrugá en el Café Cantante de la 'Avenida del Flamenco' tras conocer a los ganadores de los máximos reconocimientos del flamenco, y la ofrecerá la bailaora María Elena Lorente, acompañada al cante por María Belén Alaminos y la guitarra de Miguel Ángel Solano, patrocinada por Jumabeda.