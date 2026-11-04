El 65% de las personas atendidas por el Plan de Empleo de Murcia en 2025 pertenecía a colectivos vulnerables - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 65% de las personas atendidas durante 2025 por el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica de Murcia pertenecía a colectivos vulnerables, según los datos facilitados por el Ayuntamiento durante la apertura de la III Feria Municipal de Empleo y Emprendimiento, que reúne este miércoles a 93 empresas y entidades en el Cuartel de Artillería.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha participado en la inauguración de esta jornada, dirigida a personas desempleadas, estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas interesadas en incorporar talento. Durante el acto, ha destacado la necesidad de preparar a la población para un mercado laboral marcado por la aparición de nuevos perfiles profesionales, los avances tecnológicos y la inteligencia artificial.

"El desarrollo depende cada vez más del conocimiento, la creatividad, la experiencia y el talento de las personas. Nuestra responsabilidad es crear las condiciones necesarias para que nadie tenga que afrontar solo este proceso de adaptación", ha señalado la regidora.

La feria, bajo el lema 'Donde el talento y las oportunidades conectan', permite a los asistentes conocer los perfiles que demandan empresas de distintos sectores, presentar sus candidaturas y conversar directamente con responsables de selección. También ofrece asesoramiento para mejorar el currículo, reforzar competencias y definir itinerarios de acceso al empleo, con especial atención a quienes encuentran mayores dificultades laborales.

Durante el pasado año, el programa atendió a 9.816 personas y registró 2.725 inserciones laborales. Además, más de 8.000 personas participaron en acciones formativas y 4.570 recibieron asesoramiento para emprender, un acompañamiento vinculado a la creación de 603 iniciativas empresariales y de autoempleo.

La Feria forma parte del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, que coordina actuaciones de orientación, formación, intermediación laboral y apoyo al emprendimiento junto a los agentes económicos y sociales.

Pérez ha defendido que "el empleo es una responsabilidad compartida" y ha señalado que las empresas conocen las necesidades del mercado, las entidades orientan y forman, las organizaciones sociales acompañan a quienes encuentran más obstáculos y las administraciones deben facilitar la colaboración entre todos.