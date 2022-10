El 70% de los murcianos desconoce qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcanzar el objetivo de una movilidad sostenible, eficiente y segura es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad y, sobre todo, las ciudades.

Por ello, y con el fin de seguir aportando información de valor sobre la misma, Alphabet ha celebrado la VII edición de su Foro de Movilidad durante la que han presentado las principales conclusiones de su estudio sobre el conocimiento y contribución de los ciudadanos a la Agenda 2030, documento que recoge el plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que se basa dicho Plan, centrándose en aquellos aspectos sobre los mismos que más impactan en la movilidad.

Según este estudio, el 65 por ciento de los murcianos desconoce en qué consiste la Agenda 2030 y el 73 por ciento los ODS, frente al 72 por ciento y 73 por ciento que lo hace a nivel nacional respectivamente. Por otra parte, tan solo el 28 por ciento son conocedores de las ayudas que proporcionan los Planes MOVES para la adquisición de vehículos electrificados, cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional y destacando por ser los españoles que más los conocen.

La movilidad se enfrenta a una revolución sin precedentes donde empresas, instituciones y ciudadanos juegan un papel fundamental en el cumplimiento de unos ambiciosos objetivos de sostenibilidad. Es por ello por lo que el Foro de Movilidad de Alphabet ha querido obtener, en la celebración de su séptima edición, una perspectiva transversal para indagar sobre el nivel de conocimiento de los murcianos sobre los ODS y cómo éstos contribuyen en el cumplimiento de los retos marcados por la Agenda 2030.

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE MOVILIDAD EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD

El 45 por ciento de los habitantes de Murcia consideran que su contribución personal es clave para el cumplimiento de la Agenda 2030, muy por debajo de la media nacional que se sitúa en un 57 por ciento. A pesar de ello, el 55 por ciento de los murcianos declara haber realizado ya algún cambio en sus hábitos de movilidad para reducir el impacto que pueden generar en el medioambiente, a tan solo dos puntos porcentuales de la media nacional.

Adicionalmente, el 78 por ciento de los habitantes de Murcia consideran que la movilidad y el transporte tienen un impacto muy importante en el medioambiente; a pesar de lo cual el 30 por ciento de estos afirman que la antigüedad de sus vehículos supera los 6 años y un 39% admite que supera incluso los 10 años, situándose 2 puntos por encima de la media nacional donde el 41 por ciento de los conductores afirman tener vehículos con una antigüedad de más de 10 años. Dato que requiere ser mejorado inmediatamente si se tiene en cuenta el nivel de contaminación que los vehículos de esta antigüedad emiten a la atmósfera.

Y es que, aunque las alternativas de transporte disponibles para los ciudadanos son cada vez más diversas, el vehículo sigue siendo la opción más elegida como alternativa de movilidad, y es que para el 68 por ciento de los murcianos el uso del vehículo es imprescindible para sus desplazamientos diarios, observándose una transición gradual hacia los vehículos electrificados ante una futura intención de compra.

Así, a pesar de que el 58 por ciento de los murcianos declara tener actualmente un vehículo diésel, seguido de un 44 por ciento que tiene un gasolina frente a un 1 por ciento que tiene un vehículo 100 por ciento eléctrico. Al preguntar por una futura intención de compra, el diésel y el gasolina bajan a un 22 y 14 por ciento respectivamente y el eléctrico puro sube hasta un 15.

No obstante, el incremento del precio de los carburantes y de la electricidad, así como las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y la Unión Europea en materia de movilidad sostenible generan una gran incertidumbre.

Esta situación provoca no sólo que los murcianos tengan dudas en cuanto al tipo de propulsión a elegir (el 47% no sabe si seguiría adquiriendo un vehículo de la misma motorización que tenía prevista en caso de que se prohibiese la venta de vehículos de combustión en 2035), sino que también se está incrementando el plazo de tiempo y la indecisión sobre cada cuánto cambiar de vehículo (44% declara que lo haría cada 10 o más años y el 33% no tiene decidido el momento en el momento en que lo cambiará).

EL PLAN MOVES, EL GRAN DESCONOCIDO

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé contar con 5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras en 2030. Dado que el coste que supone adquirir un coche eléctrico ha pasado a ser la primera barrera por la que los ciudadanos declaran no plantearse adquirir un vehículo de este tipo, los Planes MOVES pasan a tener aún mayor importancia como medida para contribuir al aumento del parque de vehículos electrificados en nuestro país.

Sin embargo, el estudio de Alphabet revela que el 72.5% de los murcianos desconoce los planes MOVES, a pesar de lo cual se sitúan, junto con Pamplona y Madrid, como la ciudad donde mayor número de ciudadanos tienen conocimiento sobre los mismos frente a un 77% de la media nacional que declara no conocerlos.

Adicionalmente, de aquellos murcianos que afirman conocer estos Planes, tan sólo un 52% sabe que éstos se pueden aplicar también en caso de adquirir su vehículo a través de un contrato de renting, igualándose en este dato a la media nacional.