El 71% de los murcianos ven en las vacaciones lo más parecido a un cambio en sus vidas, según un estudio

El 93% se ha planteado dar un giro a su vidas, pero un 63% no lo ha hecho por motivos económicos, más que en otro sitio de España

MURCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los murcianos se han planteado darle un giro a sus vidas en algún momento, pero un 63% no lo ha llevado a cabo por motivos económicos, más que en otro sitio de España, según un estudio de Continental que refleja que el 71% de los murcianos ven en las vacaciones lo más parecido a un cambio en sus vidas.

Y es que las vacaciones son "ese momento de desconexión en donde poder acabar con el estrés por unos días y reponerse física y mentalmente". Normalmente, están acompañadas del calor, el mar, la montaña o nuevas ciudades que conocer, lo que tiende a sacar de las personas su lado más hedonista y que rara vez quieran que se detenga esta realidad, según informaron fuentes de Continental en un comunicado.

Partiendo de esta premisa, Continental, dentro de su campaña 'Wheel of Life', ha elaborado un estudio del que se extrae que el 71% de los murcianos sienten que al periodo vacacional como lo más parecido a un cambio de vida, aunque sea fugaz.

"Aunque todos escogemos nuestro propio estilo de vida ('way of life') decidiendo a qué nos dedicamos, con quién queremos compartir nuestro tiempo o hacia dónde queremos ir y estar, habitualmente nos planteamos si estamos en la dirección correcta y vemos las vacaciones como una válvula de escape en donde poder hacer las cosas que en realidad queremos", destaca Continental.

De esta manera, el 73% de los murcianos afirma que una de las cosas que más disfrutan en este periodo es poder viajar y conocer sitios nuevos, en línea con los resultados a nivel nacional. La libertad a la hora de manejar el tiempo es otra de las cosas que más gusta a los murcianos, afirmando un 60% que para ellos el no tener horarios es una razón de peso por la que disfrutar de las vacaciones. Curiosamente, un 11% de los murcianos destaca que lo mejor de las vacaciones es no tener que ver a su jefe cada día.

Según apunta el director de Comunicación y Relaciones Públicas de Continental Tires España, Jorge Cajal, "las vacaciones son un momento de relajación para todas las personas, donde pueden bajarse de la rueda de la vida momentáneamente y conseguir disfrutar y sacar el máximo partido de su día a día".

"Como vemos, 7 de cada 10 murcianos sienten que viajar y recorrer nuevos lugares es un cambio de ruta en sus vidas, algo en lo que Continental los acompaña aportándoles seguridad en su movilidad", ha añadido.

UN 44% DE LOS MURCIANOS AFIRMAN NO SUFRIR ESTRÉS EN VACACIONES

Según el estudio desarrollado por Continental, el 44% de los murcianos disfruta más de las vacaciones, tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional, ya que no sufren estrés durante este periodo.

"Es importante conocer los motivos que llevan a los españoles a plantearse un cambio de vida para poder proporcionarle soluciones. Es por eso por lo que con 'Wheel of Life', Continental pretende investigar y conocer sobre una de las inquietudes sociales de los ciudadanos de nuestro país: la necesidad de cambio y qué nos lleva a realizar o no estos cambios", explica Cajal.

POR QUÉ QUEREMOS, PERO NO CAMBIAMOS DE RUMBO

Aunque si bien el resultado tiende a ser diverso, los murcianos sí coinciden en que el motivo principal de querer tomar una nueva ruta responde a motivos laborales: el 61% de los encuestados que se lo han planteado lo harían por la necesidad de un cambio profesional, siendo los que más se lo han planteado por esta razón a nivel nacional. Por su parte, el 26% lo haría por estrés en el trabajo y un 23% para cambiar la vida en la ciudad por la vida en el campo.

Según el estudio llevado a cabo por Continental, aunque la inmensa mayoría de los murcianos ha pensado en darle un giro radical a su vida (un 93%, 5 puntos porcentuales por encima de la media nacional), tan solo un 20% lo ha hecho y están felices con su cambio de vida.

Por el contrario, aquellos que no se han atrevido a afrontar ese cambio tienen como principal motivo el factor económico. Así, el 63% de los encuestados afirma que no tenía recursos suficientes, siendo los españoles que más han sufrido este inconveniente a la hora de darle un giro a sus vidas; seguidos del 20% que confiesa que no tuvo valor suficiente para dar ese paso.

Aunque en 2020 parecía que con la pandemia la rueda se detenía y con la nueva normalidad muchos españoles cambiarían de rumbo, la realidad es que nueve de cada diez de los encuestados que se plantean darle un giro a su vida ya lo estaban pensando desde antes.

No obstante, más de la mitad de los murcianos (un 51%, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional) afirman que, a raíz de la erupción de la COVID-19, se lo plantean más a menudo; si bien el 88% de los murcianos no hubiese cambiado su respuesta si se la hubiesen hecho antes del estallido de la pandemia.

En definitiva, 'Wheel of Life' significa las ganas de emprender hacia nuevos destinos y dar un giro a la situación. Desde Continental siempre han abogado por la reinvención y es que desde que la compañía fuera fundada hace más de 150 años, han apostado por nuevas tecnologías y formas de hacer las cosas hasta adaptarse y potenciar la nueva realidad, todo ello sin bajarse en ningún momento de la rueda de la vida.

Es por eso por lo que con 'Wheel of Life', Continental pretende investigar y conocer sobre una de las inquietudes sociales más importante de los españoles, la necesidad de cambio y qué nos lleva a realizar o no estos cambios.