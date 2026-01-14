El 98,2% de los usuarios del tranvía de Murcia están satisfechos con el servicio, según una encuesta

Tranvía de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 98,2% de los usuarios del tranvía de Murcia están satisfechos o muy satisfechos con el servicio, según la encuesta anual que realiza Tranvía de Murcia, basada en 611 entrevistas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los encuestados otorgaron al tranvía una valoración global de 8,6 puntos y más de la mitad dijo estar muy satisfecho con el servicio. Además, más del 90% de los viajeros hace uso de un bono transporte.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado el carácter intermodal del tranvía, que permite a los usuarios combinar este medio con autobús, tranvibús y disuasorios en sus desplazamientos.

En 2025, hicieron uso del tranvía 8.411.681 viajeros, lo que supone la mayor cifra anual alcanzada, superando en más de un millón de viajes los datos de 2023.

Además, el pasado 28 de noviembre, coincidiendo con el encendido del Gran Árbol de Navidad por los niños de la Fundación Aladina, acompañados del actor Richard Gere, se alcanzó el récord histórico de pasajeros en un solo día, con 49.911.

La encuesta ha permitido conocer cuáles son los atributos más valorados por los usuarios, siendo la iluminación el más valorado, con 9,2 puntos. Con una nota muy similar, 9,1, puntúan otros como la contribución del tranvía como medio público para la sostenibilidad medioambiental, la existencia de información suficiente en el interior del tranvía y su accesibilidad.

Desde el Ayuntamiento de Murcia han destacado el papel "fundamental" del tranvía en la vertebración y movilidad del municipio y en los traslados de los estudiantes universitarios por su conexión con los campus de Espinardo de la Universidad de Murcia y el de Los Jerónimos de la UCAM.

Con el objetivo de dar respuesta a los momentos de mayor afluencia, el Ayuntamiento y la concesionaria pusieron en marcha un plan especial con rebotes y refuerzos, lo que resultó "clave" durante las obras en el Campus de la Merced o en los días en que el Real Murcia ha disputado en Nueva Condomina partidos de alta afluencia.

AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA

Muñoz ha recordado que el Ayuntamiento de Murcia ha encargado ya el anteproyecto para la conexión con la estación de El Carmen, lo que supondrá la prolongación de la actual línea en algo más de 2 kilómetros, incorporando cinco nuevas paradas con una inversión prevista de 92,7 millones de euros.

De esta forma, la terminal ferroviaria se convertirá en el "epicentro de la movilidad", al converger en este punto tren, autobús, tranvía y tranvibús, al tiempo que se trasladará allí la nueva estación subterránea de autobuses. Esta prolongación cuenta con un compromiso de financiación por parte de las tres administraciones.

El protocolo suscrito entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma recoge su posterior extensión hasta El Palmar, el hospital Virgen de La Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud, siendo esta la prolongación más necesaria para el 50,9% de los encuestados.

El Bono Murcia en sus distintas categorías --normal, estudiante, familia numerosa o Bono 100-- es el título de transporte más utilizado por el 76,9% de los encuestados; mientras que el 14,1% utiliza el Unibono de uso exclusivo y el 9% se decanta por el billete sencillo.