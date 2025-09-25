El 99,5 por ciento de las prescripciones de medicamentos en la Región se realizan ya mediante receta electrónica

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, participa en las actividades organizadas por el colegio de Farmacéuticos acompañado de la directora general de Atención Primaria, María José Marín. - CARM

MULA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El 99,5 por ciento de las prescripciones de medicamentos y productos de los profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) que se dispensan en las oficinas de farmacia a los pacientes se realizan mediante el uso de la receta electrónica, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Este sistema informatizado, plenamente implantado en la Región de Murcia, permite la transmisión de la información de los tratamientos farmacológicos, que requieran receta médica, directamente a las farmacias para su dispensación.

Además, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región, el SMS va a incorporar al sistema de la receta electrónica la prescripción de fórmulas magistrales y vacunas antialérgicas y bacterianas, que en la actualidad se realizan con talonario de receta.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que ha participado este jueves en Mula en el acto institucional por el Día Mundial del Farmacéutico, una jornada que este año cuenta con el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia'.

Pedreño ha avanzado que "está previsto desarrollar junto con las farmacias y los laboratorios que elaboran las vacunas la inclusión en el sistema de receta electrónica de los formularios de pedido con su composición. De esta manera, la oficina de farmacia enviará el formulario de pedido al laboratorio de forma electrónica y el usuario se ahorrará la necesidad de presentarlo en formato papel en la farmacia, como ocurre en la actualidad".

El titular de Salud ha resaltado "la labor de las 581 oficinas de farmacia con las que cuenta la Región, tanto por ser un recurso esencial para los pacientes por su accesibilidad, cercanía y confianza, como por la importante colaboración que desarrollan en diferentes ámbitos con el sistema sanitario regional".

De igual modo, la Comunidad y las farmacias de la Región seguirán colaborando en el desarrollo de los cribados de cáncer colorrectal y de cérvix. De esta manera, las oficinas de farmacia seguirán dispensando el material necesario para la auto toma de la muestra de estos dos tipos de cáncer, que posteriormente el paciente debe llevar al centro de salud para su análisis.

INNOVACIÓN DIGITAL

Pedreño ha avanzando una innovación digital en el Portal del Paciente destinada a modernizar y hacer más eficiente la experiencia de los usuarios, cuya puesta en marcha está prevista para octubre. Se trata del 'aviso de última dispensación' diseñado para mejorar el seguimiento de los tratamientos crónicos.

Consiste en la generación de un aviso en la receta electrónica de la última dispensación del medicamento para que el farmacéutico pueda informar al usuario que debe acudir a la consulta del médico a renovarle los tratamientos, evitando así que caduquen y se pueda quedar sin medicación.

Entre sus ventajas está la prevención de interrupciones del tratamiento ,ya que el farmacéutico al ver el aviso informará al usuario de la necesidad de renovar el tratamiento.

Pedreño ha subrayado que nos encontramos ante "una nueva medida que refuerza el papel activo del farmacéutico como agente de salud dentro del circuito sanitario, creando un valioso eslabón de comunicación entre el médico prescriptor y el paciente".