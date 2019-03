Ábalos dice que la Región vive un buen momento en materia de infraestructuras y pide a López Miras que lo valore

Publicado 06/03/2019 20:19:15 CET

No descarta ampliar el Puerto de Cartagena por Escombreras si el Gorguel no supera la declaración ambiental

CARTAGENA (MURCIA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha valorado que la Región vive un momento "extraordinario" en materia de infraestructuras, ya que "hemos inaugurado el aeropuerto, el AVE va a ser una realidad inmediata, y el Corredor Mediterráneo es básico", algo que transmitió al actual presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a quien pidió que pusiera en valor este "buen momento".

Ábalos ha hecho estas declaraciones junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y al delegado del Gobierno, Diego Conesa, durante el encuentro que ha mantenido con representantes de la sociedad civil del municipio. Así, ha considerado importante cualquier foro que siente en una misma mesa a representantes públicos con empresarios, profesionales liberales, empresarios o emprendedores porque "cuando los políticos hablamos entre nosotros, el monólogo puede ser ensordecedor".

Durante su intervención, ha afirmado que el Gobierno central está estudiando la ampliación del Puerto de Cartagena a través de la dársena del Gorguel, pero ha recordado que esta opción no ha superado todavía la declaración de impacto ambiental, por lo que no descarta tampoco la opción de ampliación por la dársena de Escombreras.

En concreto, ha recordado que esta tercera opción de ampliación por la dársena de Escombreras fue puesta sobre la mesa por el anterior Gobierno de España en 2017 y "podría tener menor impacto medioambiental". En caso de que el Gorguel pudiera tener problemas con la declaración, considera que la de Escombreras supone una "alternativa real", aunque ha garantizado que se trabajará en las dos opciones.

Por otro lado, ha recordado que la Sociedad Cartagena Alta Velocidad acordó el pasado día 22 por unanimidad que el AVE llegaría soterrado en una primera fase con un soterramiento de 800 metros. Eventualmente, en una fase posterior, se podría ampliar a 3,3 kilómetros. Las mercancías se encaminarán al puerto por una vía distinta a la de los pasajeros, a través de una variante a través del Polígono de los Camachos.

Así pues, ha garantizado que el horizonte de llegada es 2023 y la inversión estimada es de 343 millones de euros. Para evitar que caduque la declaración de impacto ambiental, las obras comenzarán a finales de 2019, según el ministro. De lo contrario, ha advertido que "tendríamos que retrotraernos al principio, y nos ha pasado en muchas partes de España".

Ha destacado que se está redactando el proyecto de remodelación en profundidad de la estación de Cartagena, con una inversión de 6 millones de euros, y se desarrollará desde este año hasta 2021. En el AVE Murcia-Cartagena, ha señalado que el actual Gobierno de España no encontró ningún proyecto licitado. Ahora, destaca que está en redacción el tercer hilo entre el Reguerón y Riquelme y está previsto la próxima redacción del hilo entre Riquelme y Sucina.

En cuanto al AVE Murcia-Madrid, ha manifestado que está previsto que la Variante de Camarillas entre en funcionamiento en las próximas semanas, lo que permitirá junto al tren híbrido que la conexión se reduzca a tres horas y media. Asimismo, ha anunciado que está previsto que en las próximas fechas comience a funcionar un segundo híbrido.

Finalmente, también ha citado la recuperación de la Catedral de anta María la Vieja y el Anfiteatro Romano, con una inversión de unos 4 millones. Finalmente, ha dicho tener la "absoluta confianza" que, con Castejón de alcaldesa, Conesa como presidente de la Comunidad y el Gobierno socialista de España, a Cartagena le aguarda "unos años de desarrollo sin parar".

NUEVE MESES "MUY INTENSOS"

En clave nacional, ha valorado que en estos "nueve meses muy intensos de Gobierno de Pedro Sánchez, hemos intentado al menos dar un giro social a las políticas del país". Todo ello, desde el convencimiento de que "sin redistribución de la riqueza, el crecimiento no se traduce en crecimiento y prosperidad". Por tanto, cree que reconstruir el Estado del Bienestar es una "obligación", y ha señalado que "nunca un Ejecutivo había hecho tantas cosas en tan poco tiempo".

Ha destacado que las medidas han sido tomadas "pensando especialmente en aquellos que necesitan de la protección de lo público". Por ejemplo, ha recordado que el Gobierno central ha aprobado un plan de empleo digno que ha transformado más de 50.000 empleos precarios en contratación indefinida, ha derogado el impuesto al sol, ha aprobado una nueva ley hipotecaria y ha logrado un crecimiento económico "robusto" con tasas semejantes a las de antes de la crisis.

ADVIERTE CONTRA EL 'POPULISMO DE DERECHAS'

El hecho de trabajar con un Presupuesto heredado "tampoco nos ha impedido procurar responder a las demandas de la ciudadanía", según Ábalos. En Murcia, ha considerado que "se ha demostrado que la conexión ferroviaria con Madrid era posible, a pesar de que algunos se empecinaron en decir que no". En este sentido, ha dicho no soportar las políticas del "empecinamiento" porque los cenizos "no pueden ser políticos".

Ha advertido sobre el populismo que ahora adopta un tono "ultraderechista" y que, en el fondo, encarna "frustración a capazos". A su juicio, "los que ponen pegas a todo ya dan pereza", y ha apostado por integrar "el riesgo como parte de la oportunidad, también en política".

Por ejemplo, recuerda que "todo eran pegas" cuando planteó poner en marcha el tren híbrido entre Murcia y Madrid. Se pregunta si no será mejor "buscar cómo nos ponemos de acuerdo para que eso salga adelante, y para eso no hizo falta presupuesto". Al contrario, recuerda que "hacía falta voluntad política".

"Yo no sabía que había tantas demandas insatisfechas en todo el territorio español", ha señalado Ábalos, quien destaca que había "muy poca interlocución, mucha incapacidad para empatizar, para tratarse". Y la única forma de cumplir con lo imposible era "mentir sobre los plazos y el siguiente que venga que lo aclare; qué voy a decir del AVE en Murcia, que tuvo tantas fechas", ha criticado.

En cuanto al soterramiento del AVE en Murcia, ha señalado que "hay quien piensa que lo importante es hacer las cosas rápidas", pero él cree que lo importante es "hacerlas bien", porque las infraestructuras "son elementos de cohesión y no pueden ser cicatrices, porque es mucho más difícil reparar que hacerlo de primeras".

"Se supone que las infraestructuras vienen a vertebrar y a coser, no a dividir, y por eso era necesario atender las demandas de las ciudadanías en Murcia", según Ábalos, quien ha celebrado que "vamos a tener una infraestructura que va a durar muchísimos años, y hay que verlo en esa proporción".

"MUCHOS PROYECTOS REACTIVADOS"

Por su parte, la alcaldesa ha destacado todas las actuaciones que se han puesto en marcha en materia de Infraestructuras gracias a la gestión de José Luis Ábalos y de Diego Conesa.

Castejón ha recordado que se han reactivado proyectos que llevaban paralizados muchos años por la mala gestión del Partido Popular, como la llegada del AVE a Cartagena o la puesta en marcha de la Zona de Actuaciones Logísticas de Los Camachos (ZAL). "Han dejado de ser asignaturas pendientes para el municipio para convertirse en realidad", ha explicado la alcaldesa.

Por su parte, Conesa ha recalcado que Cartagena tiene identidad propia y hay que tratarla con el respeto que se merece "y aprovechar sus potencialidades en beneficio de toda la Región de Murcia". Ha destacado como fundamental para el desarrollo de Cartagena la ampliación del puerto, que es uno de los principales impulsores de la economía de la Región, no sólo de Cartagena.