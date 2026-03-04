Abascal, sobre Antelo: "Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su visita a Villablino (León) - EUROPA PRESS

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado este miércoles sobre la crisis abierta en la delegación del partido en la Región de Murcia tras las denuncias de José Ángel Antelo y ha asegurado que "los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer".

En una declaración a medios desde Villablino, en León, Abascal ha respondido a las recientes declaraciones de Antelo, quien ha denunciado ante los medios de comunicación una presunta usurpación de su firma para tramitar su relevo como portavoz en la Asamblea de Murcia.

El dirigente nacional ha indicado que le parece "muy bien que cada cual defienda sus intereses interponiendo acciones legales", si bien ha manifestado que no cree "absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas".

"Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer. Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen", ha agregado.