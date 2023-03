Abenza (PSRM): "En 2022 murieron 4 personas al día esperando la ayuda a la dependencia ante la inacción de López Miras"

MURCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Servicios Sociales del PSOE de la Región de Murcia,

Toñi Abenza, ha denunciado que 1.423 personas murieron en 2022 "esperando su ayuda a la dependencia, ante el desinterés y la inacción de López Miras, es decir, cuatro personas fallecieron cada día esperando su asistencia".

"El Gobierno de López Miras ha provocado que la Región de

Murcia sea la comunidad con peor calificación de todo el país en la

Escala de la Dependencia, que se realiza en base a 17 indicadores y que

elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales", ha añadido.

Y es que, según ha lamentado, "cada año mueren centenares de personas en la Región de Murcia atrapadas en un laberinto burocrático sin final ni solución por parte del Gobierno regional".

Abenza ha destacado que el Gobierno de España "sí que cumple con hechos su compromiso con la dependencia, recuperando los recortes al sistema que realizó el PP y poniendo en marcha un Plan de Choque para la

Dependencia que ha supuesto un incremento en la financiación de las

comunidades de más de 1.800 millones en 2021, 2022 y 2023".

Asimismo, ha lamentado que, a pesar de que la lista de espera en

dependencia superaba las 6.500 personas en 2022 e incrementó un 30 por ciento respecto al año anterior, "o que cuatro personas murieron al día esperando su asistencia, López Miras no destinó todos los recursos extraordinarios que ha recibido en el primer año del Plan de Choque".

"El Gobierno de López Miras sólo gobierna para unos pocos, los que más tienen, pero da la espalda a los que más lo necesitan y así lo estamos viendo en este caso con la dependencia", ha remarcado.

Según el informe de la asociación, que ha citado Abenza, "mientras que La Rioja y Aragón han reducido la lista de espera por encima del 40 por ciento, la Región de Murcia la ha aumentado cerca del 30 por ciento, dejando de manifiesto el nulo interés que tiene el PP de López Miras por las personas más vulnerables".

La socialista ha destacado que la Región de Murcia "está en esta

situación tan nefasta porque el Gobierno de López Miras no destina los

recursos suficientes a la dependencia. Simplemente no le preocupa, no

es su prioridad".

En este sentido, Abenza ha señalado que "no podemos conformarnos con

vivir en una de las comunidades autónomas que menos invierte por

beneficiario en dependencia", al tiempo que subrayaba que "urge un presidente que trabaje en serio por resolver los problemas de la gente, sobre todo los de aquellos que más lo necesitan y, sin duda, ese presidente es Pepe Vélez.