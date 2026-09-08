Abierta hasta el 23 de octubre la convocatoria de ayudas para modernización y eficiencia energética del regadío

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la visita a las nuevas instalaciones de la comunidad de regantes de Librilla. - CARM

LIBRILLA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La convocatoria de ayudas de la Comunidad Autónoma destinada a impulsar la modernización, la digitalización y la eficiencia energética de las infraestructuras de riego permanecerá abierta hasta el próximo 23 de octubre, según ha informado este martes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía.

Buendía ha informado sobre esta convocatoria durante la visita a la Comunidad de Regantes de Librilla y a la balsa de Cañada Hermosa de la Comunidad de Regantes de Totana, realizada con motivo de actuaciones relacionadas con la eficiencia hídrica y energética, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Las ayudas están dirigidas a comunidades de regantes y cuentan con un presupuesto total de cinco millones de euros. Según ha explicado el consejero, "el máximo subvencionable es el 40% de la inversión".

Buendía ha señalado que la convocatoria busca apoyar proyectos de las comunidades de regantes y ha añadido: "Esperamos poder apoyar proyectos que sigan haciendo del regadío regional el más tecnificado y eficiente".

El consejero ha recordado asimismo que, según los datos que ha aportado, el 87% de la superficie de regadío de la Región de Murcia está "totalmente modernizada". También ha señalado que la Región lidera, según ha indicado, la economía circular mediante la reutilización de "prácticamente la totalidad de sus aguas regeneradas".

Buendía ha enmarcado la nueva convocatoria en una estrategia continuada de apoyo al sector y ha señalado que el Gobierno regional ha movilizado ya "más de 31 millones de euros para la modernización y eficiencia energética del sector". Según ha indicado el consejero, estas actuaciones alcanzan a "más de 43.500 regantes" y afectan a "casi 137.000 hectáreas de cultivo".