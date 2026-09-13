Abierto el plazo para que los centros participen en programas que fomentan la educación inclusiva

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo para que los centros de la Región de Murcia puedan solicitar su participación en programas de enriquecimiento para la educación inclusiva.

Hasta el miércoles 16 de septiembre podrán solicitar formar parte de los proyectos Patios dinámicos inclusivos, DGMakers 4Inclusion, Fútbol inclusivo y Compromiso autismo. En total se verán beneficiados de estos programas, que ya están en marcha, 56 nuevos centros educativos.

El director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, explicó que "el objetivo de la convocatoria es impulsar el desarrollo de prácticas inclusivas en los centros educativos. Esto favorece la presencia, participación, bienestar y progreso educativo de todo el alumnado y contribuye a la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación".

Los centros que ya participan en alguno de estos programas continuarán automáticamente. Entre los programas convocados se encuentra Patios dinámicos inclusivos, al que se podrán incorporar 20 nuevos centros.

Se trata de una actividad que promueve recuperar juegos populares y cooperativos en los recreos, evitando dinámicas excluyentes, que el curso pasado contó con 46 centros participantes y más de 20.000 alumnos inscritos. La solicitud se realiza en la sede electrónica de la Comunidad, a través del procedimiento número 4272.

También se ha abierto el plazo para que cinco nuevos centros se incorporen al programa DGMakers 4Inclusion, que comenzó en el curso 2024-2025 y promueve proyectos conjuntos entre alumnado de Educación Especial y de centros ordinarios, para que los estudiantes diseñen y creen productos reales como materiales accesibles, prototipos 3D y recursos audiovisuales, aplicando metodologías activas y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). La solicitud se realiza a través de la sede electrónica de la Comunidad, con el procedimiento 4568.

Otro de los programas convocados es Fútbol inclusivo (I-fútbol), al que se podrán sumar 25 centros más. Esta iniciativa, que se inició el pasado año como proyecto piloto en diez centros con la participación de 3.100 estudiantes, tiene como objetivo su integración plena en un deporte común, sin tener en cuenta su condición física o capacidad para facilitar que todos los alumnos puedan practicar la modalidad deportiva I-Fútbol, así como conocer sus normas para jugar durante los recreos, en los patios escolares, en la clase de actividad física y en actividades extraescolares. La solicitud se formaliza en la sede electrónica de la Administración regional, mediante el procedimiento 4752.

Seis centros se podrán unir al programa Compromiso autismo, en el que ya participan otros seis centros de la Región. Consiste en formar a todos los profesionales de los centros educativos con los conocimientos y herramientas de intervención adecuadas en alumnado TEA para mejorar la respuesta educativa, sensibilizar al entorno educativo sobre las necesidades de las personas con TEA, involucrar a todo el centro y fomentar experiencias en buenas prácticas. La participación se realiza a través del procedimiento 4823 de la sede electrónica de la Comunidad.