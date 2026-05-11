Abre la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, escribe en el libro de condolencias habilitado por el Ayuntamiento en memoria del alcalde, José Ballesta, acompañado por la vicealcaldesa, Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, instalada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, ha abierto sus puertas este lunes para que los murcianos puedan dar su último adiós al regidor, fallecido este domingo a los 67 años.

Minutos antes de la apertura, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha acercado hasta el Ayuntamiento, donde ha sido recibido por la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, y el resto de concejales del equipo de Gobierno.

López Miras ha sido la primera persona en escribir en el libro de condolencias habilitado por el Ayuntamiento para que los asistentes puedan dejar constancia de su recuerdo, reconocimiento y afecto por el alcalde.

También han visitado la capilla ardiente minutos después de su apertura la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas; el obispo, José Manuel Lorca Planes, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.

El presidente del Consejo Jurídico de la Región, Antonio Gómez Fayrén y exconcejales como Lola Sánchez y Conchita Ruiz, actual consejera de Política Social, Familias e Igualdad; el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján; o el torero Pepín Liria son otras de las personalidades que se han acercado al Ayuntamiento para dar su último adiós a José Ballesta.