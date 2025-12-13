Abre sus puertas el belén viviente artesano de La Florida, en Las Torres de Cotillas

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, visitó hoy el belén viviente artesano del barrio de La Florida, en Las Torres de Cotillas - CARM

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, visitó hoy el belén viviente artesano del barrio de La Florida, en Las Torres de Cotillas, una iniciativa que celebra su séptima edición y que durante cuatro días (13, 14, 20 y 21 de diciembre) llenará de vida y ambiente navideño esta zona del municipio, ofreciendo una experiencia cultural y familiar.

El belén, caracterizado por la implicación directa vecinal en la confección artesanal de todos los elementos que lo componen, desde la vestimenta hasta los decorados, recrea escenas bíblicas, de época y de oficios artesanos en un amplio despliegue que ocupa todo el parque de La Florida.

En total, el montaje de este año cuenta con una treintena de escenas y amplios decorados, donde participan cerca de cien figurantes. Además, entre las novedades destaca una fuente romana con cortinas de agua en el centro de la plaza, unas esfinges en la zona de Egipto o la renovación de la zona de buñuelos. Se ofrece también una pequeña muestra del belén de la peña L'Almazara.

La instalación, que se complementa con un amplio programa musical y un concurso infantil de dibujo, tendrá horario de mañana y de tarde (de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas), con entrada gratuita. En su edición de 2024, el belén viviente de La Florida recibió unos 15.000 visitantes, procedentes de toda la Región y de otras comunidades autónomas.

Reverte señaló que desde la Consejería de Turismo "se apoya esta iniciativa por haberse consolidado como un atractivo turístico de primer orden, una seña de identidad local con capacidad para atraer a visitantes de dentro y fuera de la Región y una destacada manifestación artística y cultural que contribuye a dinamizar el destino durante el periodo navideño".